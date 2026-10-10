Los Laureles roza el 96% de su capacidad tras subir 22 puntos en un día

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles está a menos de cinco puntos porcentuales de alcanzar el 100% de su capacidad, luego de registrar un aumento significativo en su nivel de almacenamiento durante las últimas 24 horas, según la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). El embalse alcanzó este sábado el 95.52% de su capacidad, frente al 73.34% que registraba el viernes anterior, lo que representa un incremento de 22.18 puntos porcentuales en un día. Con este aumento, Los Laureles pasa de un escenario de riesgo hídrico medio a uno bajo, lo que genera cierto alivio para las autoridades y familias capitalinas.

La recuperación ocurre después de las lluvias recientes, que han permitido aumentar el volumen de agua almacenada en una de las principales fuentes de abastecimiento de la capital.

La Concepción avanza más lento

Mientras Los Laureles se acerca a su capacidad máxima, la represa La Concepción mantiene una recuperación más lenta debido a su capacidad. El embalse amaneció este sábado con un nivel de almacenamiento del 40.24%, todavía bajo la clasificación de riesgo hídrico alto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La diferencia entre ambos embalses mantiene la atención de las autoridades en la posibilidad de trasladar agua de una represa a otra para apoyar el abastecimiento de la ciudad. Ante esta situación, la UMAPS comenzó las pruebas para poner en marcha el sistema de trasvase entre Los Laureles y La Concepción. El gerente interino de la institución, Raúl Lanza, informó que, si los resultados de las pruebas preliminares son satisfactorios, el proceso podría comenzar el lunes 12 de octubre.