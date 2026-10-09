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Damnificados de la Villa Unión se refugian en albergue tras deslizamientos

Mientras algunos residentes de la colonia Villa Unión están refugiados, otros pobladores retornaron para intentar recuperar lo poco que les quedó

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 11:47
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Muchas de las personas damnificadas por los deslizamientos e inundaciones en la colonia Villa Unión de Comayagüela se encuentran refugiadas en un albergue, mientras otros aún buscan rescatar lo poco que les quedó. Más detalles a continuación.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
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El pasado 7 de octubre, la saturación de los suelos debido a las lluvias de las últimas semanas provocó el colapso de cuatro viviendas y severos daños a otras 13 en el sector 3 de la colonia Villa Unión.

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Mientras las precipitaciones continuaban, muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares ante el inminente peligro en el que se encontraban.

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Niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres fueron llevados al albergue del centro comunal ubicado en la colonia La Laguna, aledaña a Villa Unión.

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Autoridades municipales y personal de salud han estado atendiendo a las familias afectadas, proporcionándoles alimento, ropa y colchonetas para descansar.

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También se les ha estado dando atención médica. La enfermera auxiliar Enmy Rodríguez detalló que algunas llegaron con lesiones en sus extremidades y otras están enfermas.

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Son alrededor de 70 las personas que tuvieron que abandonar sus casas para evitar una tragedia mayor. No obstante, no todas se encuentran en el albergue. Algunas fueron auxiliadas por otros vecinos o por familiares.

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De igual forma, se hizo presente personal del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para aprovechar en vacunar a las personas ante distintas enfermedades.

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Mientras algunas personas están refugiadas, otros pobladores volvieron al sector donde ocurrió el desastre, tratando de recuperar algunas cosas.

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Los pobladores desde temprano se dirigieron a remover los escombros y recoger algunos materiales que les puedan ser de utilidad, como madera, hierro y láminas de zinc.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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"Aquí nadie viene a solucionar. Si no somos nosotros los vecinos, nadie más va a venir a solucionar este desastre", expresó EL HERALDO Marco Ríos, uno de los habitantes.

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El ciudadano afirmó que las autoridades municipales solo han llegado para verificar el estado de la zona, pero que no se les ha dado información sobre qué acciones se realizarán para apoyarlos.

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Otra vecina regresó a su vivienda para realizar labores de limpieza. Relató que su casa se inundó y que ella por un momento quedó atrapada hasta que fue auxiliada por otros residentes.

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Los trabajos de limpieza por parte de los habitantes iniciaron desde ayer jueves 8 de octubre. Las labores han sido intensas por la magnitud de los daños.

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El paso por el sector 3 de la Villa Unión ha sido dificultoso para las personas. Esta zona se mantiene como inhabitable y con alto riesgo de que la situación se agrave si regresan las lluvias.

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Distrito Central se mantiene bajo alerta amarilla debido a la saturación de los suelos que podrían volver a provocar deslaves en diferentes sectores de la capital. Si bien no se perdieron vidas humanas, los pobladores de la Villa Unión sienten incertidumbre sobre lo que pasará con ellos si retornan las fuertes precipitaciones.

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