Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una masa de aire frío continuará influyendo en las condiciones atmosféricas de Honduras este viernes -27 de noviembre-, con abundante nubosidad, vientos racheados, descenso de las temperaturas y lluvias de débiles a moderadas en algunas regiones del territorio nacional.
De acuerdo con el pronóstico brindado por el meteorólogo Will Ochoa, las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sector norte y noroccidente del país, donde se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados y de carácter disperso.
El especialista explicó que en la mayor parte del territorio nacional se registrarán precipitaciones débiles y aisladas, mientras que la región sur mantendrá condiciones secas durante la jornada.
Ochoa detalló que la masa de aire frío continuará generando cambios en el ambiente, principalmente por el incremento de la nubosidad, los vientos racheados y el descenso de las temperaturas.
En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece que el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura.
Por su parte, en la costa norte se esperan condiciones de oleaje levemente alteradas, con alturas que oscilarán entre dos y cuatro pies.
Temperaturas por regiones
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 25 C° y una mínima de 18 C°, mientras que en la región central se esperan valores de 26 C° como máxima y 20 C° como mínima.
En la región insular, las temperaturas alcanzarán los 28 C° como máxima y 26 C° como mínima. Para la región norte se pronostica una máxima de 27 C° y una mínima de 25 C°.
La región oriental tendrá temperaturas máximas de 31 C° y mínimas de 19 C°. En el sur del país se esperan los valores más elevados, con una máxima de 36 C° y una mínima de 26 C°.
Finalmente, en la región occidental se registrará una temperatura máxima de 26 C° y una mínima de 14 C°, de acuerdo con el pronóstico divulgado por el especialista.
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