Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una masa de aire frío continuará influyendo en las condiciones atmosféricas de Honduras este viernes -27 de noviembre-, con abundante nubosidad, vientos racheados, descenso de las temperaturas y lluvias de débiles a moderadas en algunas regiones del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico brindado por el meteorólogo Will Ochoa, las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sector norte y noroccidente del país, donde se esperan lluvias y chubascos de débiles a moderados y de carácter disperso. El especialista explicó que en la mayor parte del territorio nacional se registrarán precipitaciones débiles y aisladas, mientras que la región sur mantendrá condiciones secas durante la jornada.

Ochoa detalló que la masa de aire frío continuará generando cambios en el ambiente, principalmente por el incremento de la nubosidad, los vientos racheados y el descenso de las temperaturas. En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece que el oleaje en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, en la costa norte se esperan condiciones de oleaje levemente alteradas, con alturas que oscilarán entre dos y cuatro pies.

Temperaturas por regiones