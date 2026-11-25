Tegucigalpa, Honduras.- Los contagios de dengue continúan en aumento en el territorio nacional y actualmente las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) reportan a un total de 15,470 casos acumulados en lo que va del año. Durante la semana epidemiológica 46 (del 15 al 21 de noviembre) la Unidad de Vigilancia de la Salud contabilizó 666 nuevos contagios, lo que representa una reducción de 194 casos respecto a la semana anterior o un descenso de 22.6%. Del total de contagios acumulados, las autoridades sanitarias han logrado confirmar 1,539 casos mediante pruebas de laboratorio, el resto, es decir; 13,931 se manejan como casos sospechosos.

Las autoridades sanitarias detallaron que 11,475 han sido clasificados como dengue sin signos de alarma; mientras que 3,716 están dentro de la categoría de dengue con signos de alarma. Por su parte, hay un total de 279 personas que padecieron de dengue grave durante lo que va del 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a la mortalidad, el reporte más reciente de la Sesal contabiliza seis fallecimientos por dengue en el territorio hondureño. Con esta cifra, la enfermedad mantiene una letalidad de 0.45% entre los pacientes confirmados por laboratorio. Los reportes epidemiológicos identifican a Olancho, el Distrito Central, Choluteca, San Pedro Sula, Yoro, Colón y Atlántida entre las zonas con mayor concentración de contagios; Catacamas, en Olancho, también figuraba entre los municipios con mayor incidencia.