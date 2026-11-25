Tegucigalpa, Honduras.- La población hondureña que enfrenta problemas de acceso a los alimentos podría aumentar a 2.2 millones de personas al cierre de 2026, según proyecciones del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN). Esas estimaciones surgen ante el encarecimiento de los combustibles y los inminentes efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola. María Luisa García, coordinadora del observatorio, explicó que actualmente ese organismo monitorea alrededor de 1.8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. La especialista advirtió que las condiciones económicas y climáticas podrían agravar el problema durante los últimos meses del año, debido al aumento de los costos de transporte y producción que repercute en el precio de los alimentos y limita la capacidad de las familias para cubrir otras necesidades fundamentales. Es decir, las familias comprometen los recursos que pueden destinar a servicios como salud y educación, dos pilares que resultan afectados cuando una mayor proporción de los ingresos se utiliza para adquirir productos de la canasta básica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

No obstante, la proyección del observatorio universitario contrasta con las estimaciones que maneja la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). José Lino Pacheco, director de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), explicó a EL HERALDO que hasta noviembre se maneja que 1.8 millones de personas están en crisis alimentaria, y que todavía no identifican indicadores que reflejen un agravamiento de la situación. "Yo creo que se va a mantener. No hemos visto indicadores que se hayan agravado en los últimos meses o semanas, por lo que creemos que se va a mantener", dijo. El funcionario indicó que actualmente realizan un levantamiento de información a nivel nacional para determinar cómo cerrará el país este año y establecer las proyecciones correspondientes al primer semestre de 2027. El experto agregó que la próxima estimación dependerá también de las proyecciones climáticas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) particularmente de las condiciones de precipitación que se esperan para los primeros meses de 2027. El funcionario aclaró que los 1.8 millones de personas que actualmente enfrentan problemas de inseguridad alimentaria están en la fase de crisis, pero esto no significa que estén en condición de hambruna.