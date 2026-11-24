Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno del presidente Nasry Asfura proyecta construir entre 40 mil y 50 mil soluciones habitacionales durante sus cuatro años de gestión, eso mediante la implementación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. El presidente ejecutivo del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Sergio Amaya, explicó que "la meta contempla la incorporación de recursos del Banco de Desarrollo de América y el Caribe (CAF), Banhprovi y otras instituciones del sistema financiero nacional".

La articulación de las fuentes de financiamiento permitirá ampliar la oferta de créditos y subsidios, atender a familias de diferentes niveles de ingresos y reactivar proyectos habitacionales que permanecen paralizados por falta de recursos. "La inversión en vivienda tendrá un efecto multiplicador en la economía hondureña", destacó Amaya. Según las estimaciones presentadas por la representante del CAF en Honduras, Viviana Casco, durante la comparecencia de la Secretaría de Vivienda, por cada dólar invertido, su impacto económico podría multiplicarse entre tres y cinco veces. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse