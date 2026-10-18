Subsidios para la prima y apoyo a las cuotas: aprueban Política Nacional de Vivienda en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras se estima un déficit habitacional de 1.6 millones de viviendas. Debido a la falta de presupuesto o al incumplimiento de los requisitos para acceder a un crédito. Adquirir una casa sigue siendo un sueño difícil de alcanzar para muchas familias. No obstante, las autoridades informaron sobre la aprobación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. ¿Qué beneficios ofrecerá? En Consejo de Ministros se aprobó la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, mediante un decreto ejecutivo PCM. Con este mecanismo se busca garantizar la seguridad jurídica de los hondureños que desean acceder a una solución habitacional.

Tras la aprobación de este PCM, se espera dar una respuesta paulatina a las preocupantes cifras en el país, producto de la falta de atención histórica al problema de la vivienda en Honduras, según explicó la titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), Francis Argeñal. Argeñal precisó que el déficit habitacional en Honduras ronda el millón 600 mil viviendas. “Se ha trazado la línea, se ha marcado la pauta a través de la aprobación de una política de Estado que no había existido. Este no es un problema que va a erradicar un único gobierno, pero, a través de la aprobación de esta política y de la rectoría de una institución, vamos a poder garantizar a la ciudadanía la sostenibilidad en el tiempo”, sostuvo Argeñal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los beneficios, la funcionaria explicó que de esta política pública se desprenderán numerosos programas, proyectos y mecanismos destinados a facilitar el acceso a soluciones habitacionales para miles de familias hondureñas. “Tenemos alrededor de nueve meses de estar trabajando y contextualizando esta política de Estado en nuestro territorio, porque hay que destacar que hay principios rectores en esta política pública y uno de ellos es que se va a beneficiar primordialmente a aquellos hogares que menos tienen y más lo necesitan”, recalcó la funcionaria.