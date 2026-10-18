Subsidios para la prima y apoyo a las cuotas: aprueban Política Nacional de Vivienda en Honduras

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>En Honduras se estima un déficit habitacional de 1.6 millones de<b> viviendas</b>. Debido a la falta de presupuesto o al incumplimiento de los requisitos para acceder a un <b>crédito</b>. Adquirir una casa sigue siendo un sueño difícil de alcanzar para muchas familias. No obstante, las autoridades informaron sobre la aprobación de la<b><a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/banhprovi-impulsara-financiamiento-dolares-400-millones-viviendas-honduras-KP31497085"> Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos.</a></b> ¿Qué beneficios ofrecerá?En Consejo de Ministros se aprobó la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, mediante un decreto ejecutivo PCM. Con este mecanismo se busca garantizar la seguridad jurídica de los hondureños que desean acceder a una solución <b>habitacional</b>.