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Subsidios para la prima y apoyo a las cuotas: aprueban Política Nacional de Vivienda en Honduras

El Consejo de Ministros aprobó, mediante un decreto ejecutivo PCM, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, que contempla subsidios para la prima y aportes a las cuotas

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 11:49
Subsidios para la prima y apoyo a las cuotas: aprueban Política Nacional de Vivienda en Honduras

La medida busca establecer una política de Estado para atender el déficit habitacional de Honduras, estimado en 1.6 millones de viviendas.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En Honduras se estima un déficit habitacional de 1.6 millones de viviendas. Debido a la falta de presupuesto o al incumplimiento de los requisitos para acceder a un crédito. Adquirir una casa sigue siendo un sueño difícil de alcanzar para muchas familias. No obstante, las autoridades informaron sobre la aprobación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. ¿Qué beneficios ofrecerá?

En Consejo de Ministros se aprobó la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, mediante un decreto ejecutivo PCM. Con este mecanismo se busca garantizar la seguridad jurídica de los hondureños que desean acceder a una solución habitacional.

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Tras la aprobación de este PCM, se espera dar una respuesta paulatina a las preocupantes cifras en el país, producto de la falta de atención histórica al problema de la vivienda en Honduras, según explicó la titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH), Francis Argeñal.

Argeñal precisó que el déficit habitacional en Honduras ronda el millón 600 mil viviendas.

“Se ha trazado la línea, se ha marcado la pauta a través de la aprobación de una política de Estado que no había existido. Este no es un problema que va a erradicar un único gobierno, pero, a través de la aprobación de esta política y de la rectoría de una institución, vamos a poder garantizar a la ciudadanía la sostenibilidad en el tiempo”, sostuvo Argeñal.

Entre los beneficios, la funcionaria explicó que de esta política pública se desprenderán numerosos programas, proyectos y mecanismos destinados a facilitar el acceso a soluciones habitacionales para miles de familias hondureñas.

“Tenemos alrededor de nueve meses de estar trabajando y contextualizando esta política de Estado en nuestro territorio, porque hay que destacar que hay principios rectores en esta política pública y uno de ellos es que se va a beneficiar primordialmente a aquellos hogares que menos tienen y más lo necesitan”, recalcó la funcionaria.

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Uno de los beneficios explicados por Argeñal, durante una entrevista con HCH, consiste en otorgar subsidios para cubrir el pago inicial o la prima de una vivienda. Estos se calcularán de acuerdo con el nivel de ingresos de cada núcleo familiar.

Además, mencionó que se contemplan contribuciones complementarias para el pago de las cuotas durante un período de 10 años, dirigidas a familias con ingresos de entre uno y cuatro salarios mínimos. Según Argeñal, el monto del apoyo para la prima se establecerá en función de los ingresos familiares.

Con la aprobación del PCM también se busca trabajar con la banca privada y otras instituciones financieras para garantizar que el financiamiento de las soluciones habitacionales no dependa únicamente de los fondos estatales canalizados a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banprovi).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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