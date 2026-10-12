La construcción de Villa Solidaridad se reiniciará hasta enero de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del proyecto habitacional Villa Solidaridad, destinado a beneficiar a 103 familias afectadas por los deslizamientos en la colonia Guillén y sectores aledaños, podría reanudarse hasta en enero de 2027, luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) resolviera los obstáculos legales que mantenían detenido el proceso.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que la Corporación Municipal aprobó iniciar un nuevo proceso de contratación para retomar las obras, que acumulan más de cuatro años de retraso y mantienen a los beneficiarios a la espera de una solución habitacional definitiva.

“Gracias a Dios pudimos resolver el problema legal heredado y ya conseguimos la aprobación de la corporación municipal para poder hacer un nuevo proceso de contratación”, manifestó Zelaya al referirse a las gestiones realizadas para destrabar el proyecto.

El edil explicó que la intención de su administración es completar los trámites administrativos durante los últimos meses de 2026, con el propósito de que la nueva empresa pueda comenzar los trabajos a principios del próximo año.

“Esperemos finalizar el proceso de la nueva contratación este año y empezar enero del próximo. Queremos avanzar para que estas familias finalmente tengan una respuesta y puedan contar con sus viviendas”, expresó el alcalde.

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Zelaya recordó que la situación de los beneficiarios se prolongó durante demasiado tiempo, por lo que consideró prioritario superar los obstáculos que impidieron terminar las casas prometidas por las administraciones anteriores.