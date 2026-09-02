Alcaldía del DC promete entregar primeras casas de Villa Solidaridad en diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, aseguró que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) busca comenzar entre octubre y noviembre la construcción de las viviendas pendientes de Villa Solidaridad y entregar las primeras casas en diciembre a familias afectadas por los deslizamientos en la colonia Guillén y El Reparto.
“Yo lo que quiero es empezar a entregar casas este año. Si nos tardamos dos meses en la contratación de la nueva empresa y todo lo demás, estaríamos hablando de que entre octubre y noviembre iniciaríamos los trabajos”, afirmó Zelaya.
El proyecto Villa Solidaridad fue planteado como una solución habitacional para las familias damnificadas por el deslizamiento ocurrido en septiembre de 2022 en la colonia Guillén y sectores cercanos.
“Dios mediante, ya para Navidad, para diciembre, podríamos empezar a entregar las primeras casas. Aunque vayamos por partes, lo que quiero es empezar a entregarles esas casas a las personas de La Guillén, que han esperado demasiado tiempo”, expresó el alcalde.
Sin embargo, la ejecución ha sufrido varios retrasos. La primera etapa contratada por la administración anterior contempló 105 viviendas y obras de urbanización, mientras el proyecto general mantiene la previsión de 180 lotes.
El contrato para la primera etapa fue suscrito el 9 de junio de 2023 por más de 117.9 millones de lempiras. La obra incluía las viviendas, calles internas y servicios básicos, pero quedó inconclusa después de varios años de ejecución.
“Si nos tardamos dos meses en la contratación de la nueva empresa y todo lo demás, estaríamos hablando de que octubre y noviembre son los meses en que iniciaríamos los trabajos”, reiteró Zelaya, al explicar el escenario que maneja la administración municipal.
Para septiembre de 2025, el proyecto registraba apenas un 23.06% de avance físico y una ejecución de 32.84 millones de lempiras. La inversión global estimada para Villa Solidaridad ronda los 140 millones de lempiras.
Actualmente, solo dos casas modelo están terminadas, mientras otras 16 estructuras permanecían en diferentes niveles de construcción y sin actividad visible.
El proyecto contempla una urbanización con infraestructura básica para las familias afectadas desde el 2022. Según testimonios de las familias, muchas de ellas tuvieron que regresar a sus casas, ya que no tienen dónde vivir y alquilar una vivienda les sale muy caro.
Varias promesas
En noviembre de 2022, la Alcaldía anunció el proyecto habitacional y planteó que las primeras viviendas podrían estar listas en diciembre de ese mismo año; sin embargo, pasó sin que las familias recibieran sus casas.
Posteriormente, la entrega fue trasladada para marzo de 2023. Ese nuevo plazo tampoco se cumplió y el proyecto continuó acumulando retrasos mientras avanzaban los procesos para contratar las obras.
Luego, en 2024, la Alcaldía informó que las primeras 11 viviendas serían entregadas a finales de ese año, cuando el proyecto reportaba avances en la construcción. No obstante, las familias nuevamente tuvieron que esperar.
El proyecto seguía inconcluso para el 2025; ese año evidenciaron viviendas sin terminar y un avance físico muy inferior al esperado, mientras las autoridades anunciaban que buscarían reactivar las obras y concluir las 105 casas contempladas en la primera etapa.