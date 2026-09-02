Alcaldía del DC promete entregar primeras casas de Villa Solidaridad en diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, aseguró que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) busca comenzar entre octubre y noviembre la construcción de las viviendas pendientes de Villa Solidaridad y entregar las primeras casas en diciembre a familias afectadas por los deslizamientos en la colonia Guillén y El Reparto.

“Yo lo que quiero es empezar a entregar casas este año. Si nos tardamos dos meses en la contratación de la nueva empresa y todo lo demás, estaríamos hablando de que entre octubre y noviembre iniciaríamos los trabajos”, afirmó Zelaya.

El proyecto Villa Solidaridad fue planteado como una solución habitacional para las familias damnificadas por el deslizamiento ocurrido en septiembre de 2022 en la colonia Guillén y sectores cercanos.

“Dios mediante, ya para Navidad, para diciembre, podríamos empezar a entregar las primeras casas. Aunque vayamos por partes, lo que quiero es empezar a entregarles esas casas a las personas de La Guillén, que han esperado demasiado tiempo”, expresó el alcalde.

Sin embargo, la ejecución ha sufrido varios retrasos. La primera etapa contratada por la administración anterior contempló 105 viviendas y obras de urbanización, mientras el proyecto general mantiene la previsión de 180 lotes.

El contrato para la primera etapa fue suscrito el 9 de junio de 2023 por más de 117.9 millones de lempiras. La obra incluía las viviendas, calles internas y servicios básicos, pero quedó inconclusa después de varios años de ejecución.

“Si nos tardamos dos meses en la contratación de la nueva empresa y todo lo demás, estaríamos hablando de que octubre y noviembre son los meses en que iniciaríamos los trabajos”, reiteró Zelaya, al explicar el escenario que maneja la administración municipal.