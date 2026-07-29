Alcaldía promete retomar obras de Villa Solidaridad en dos meses tras años de retrasos

Tegucigalpa, Honduras.- Después de casi cuatro años de espera, las familias afectadas por el deslizamiento de la colonia Guillén vuelven a recibir las promesas de que sus viviendas serán terminadas, luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunciara que el proyecto habitacional Villa Solidaridad será reactivado en un plazo de dos meses.
El alcalde Juan Diego Zelaya informó que la obra será retomada luego de superar obstáculos legales y administrativos que mantuvieron paralizada la construcción de las casas destinadas a los damnificados.
“Encontramos un proyecto con muchos problemas legales, porque el contrato no había sido rescindido, las garantías habían vencido y había una serie de situaciones que impedían avanzar, pero ya estamos resolviendo esos obstáculos para reiniciar los trabajos”, explicó Zelaya.
El edil detalló que la municipalidad trabaja en la recuperación del proyecto, ubicado en la salida a Olancho, donde se contempla la construcción de viviendas con servicios básicos para las familias que fueron evacuadas de la colonia Guillén.
“Villa Solidaridad es una deuda que tenemos con las familias afectadas por el deslizamiento. Nuestra prioridad es que puedan tener una vivienda digna y segura después de todo lo que vivieron”, manifestó.
El proyecto nació luego de la emergencia registrada el 15 de septiembre de 2022, cuando un deslizamiento de tierra en la colonia Guillén obligó a evacuar a cientos de familias ante el riesgo que representaba la zona.
Tras la emergencia, la AMDC anunció la creación de una solución habitacional para reubicar a los afectados y evitar que regresaran a un área declarada vulnerable.
Durante 2023, la administración municipal presentó oficialmente Villa Solidaridad, un complejo habitacional ubicado en la salida a Olancho, con la planificación inicial de unas 180 viviendas.
La primera etapa contemplaba la construcción de 105 casas, además de calles internas, sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica para garantizar condiciones adecuadas a los beneficiarios.
Este proyecto tiene una inversión cercana a los 140 millones de lempiras que durante mucho tiempo está detenido por situaciones que no eran de carácter constructivo y administrativo legal.
En mayo de 2023 fue adjudicado el contrato para la construcción de la primera etapa del proyecto; sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a registrarse atrasos en la ejecución de las obras.
Autoridades municipales realizaron inspecciones en mayo de 2024 y aseguraron que Villa Solidaridad avanzaba para beneficiar a las familias damnificadas, aunque el ritmo de construcción comenzó a disminuir.
Para septiembre de 2025, a más de dos años del inicio del proyecto, solamente dos casas modelo estaban terminadas y el avance físico rondaba el 23%, sin que se cumpliera la promesa de entregar las primeras viviendas ese año.
En febrero de 2026, la nueva administración municipal informó que revisaba los problemas legales y administrativos relacionados con el contrato, además de dificultades de diseño y atrasos en pagos al contratista.
Zelaya anunció oficialmente en mayo del 2026 la reactivación del proyecto durante este año y confirmó que la meta es concluir las viviendas para las familias que fueron afectadas por el deslizamiento de la colonia Guillén.