Alcaldía promete retomar obras de Villa Solidaridad en dos meses tras años de retrasos

Tegucigalpa, Honduras.- Después de casi cuatro años de espera, las familias afectadas por el deslizamiento de la colonia Guillén vuelven a recibir las promesas de que sus viviendas serán terminadas, luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunciara que el proyecto habitacional Villa Solidaridad será reactivado en un plazo de dos meses.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que la obra será retomada luego de superar obstáculos legales y administrativos que mantuvieron paralizada la construcción de las casas destinadas a los damnificados.

“Encontramos un proyecto con muchos problemas legales, porque el contrato no había sido rescindido, las garantías habían vencido y había una serie de situaciones que impedían avanzar, pero ya estamos resolviendo esos obstáculos para reiniciar los trabajos”, explicó Zelaya.

El edil detalló que la municipalidad trabaja en la recuperación del proyecto, ubicado en la salida a Olancho, donde se contempla la construcción de viviendas con servicios básicos para las familias que fueron evacuadas de la colonia Guillén.

“Villa Solidaridad es una deuda que tenemos con las familias afectadas por el deslizamiento. Nuestra prioridad es que puedan tener una vivienda digna y segura después de todo lo que vivieron”, manifestó.