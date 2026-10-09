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Escombros y viviendas destruidas: así luce Villa Unión tras el deslizamiento

Más de 70 personas resultaron afectadas por el deslizamiento en Comayagüela. Al menos 13 hogares sufrieron daños y los escombros todavía reposan en la zona

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 12:05
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Montañas de escombros, basura y restos de viviendas destruidas cubren parte de la colonia Villa Unión, en Comayagüela, dos días después del deslizamiento que afectó a decenas de habitantes y dejó daños en varios hogares.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
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La escena muestra la magnitud del derrumbe: pedazos de madera, láminas de zinc, bloques, muebles y otros objetos quedaron amontonados entre las estructuras dañadas.

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En medio de los restos, varias personas recorren el sector, donde las labores para retirar los materiales comenzaron desde el jueves 8 de octubre.

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El deslizamiento ocurrió el pasado 7 de octubre en el sector 3 de la colonia Villa Unión, luego de las lluvias registradas en la capital.

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El incidente afectó a más de 70 personas y causó daños en 13 hogares.

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De acuerdo con los datos reportados sobre la emergencia, cuatro viviendas colapsaron, mientras que otras resultaron dañadas.

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La situación obligó a evacuar a familias que se encontraban en una zona considerada de riesgo.

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Las imágenes del lugar reflejan las grandes pérdidas materiales que dejó el derrumbe. Entre la tierra y los desechos se observan restos de paredes, techos y pertenencias que quedaron sepultadas o dañadas por el movimiento de tierra.

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Mientras avanzan las labores de limpieza, las familias afectadas enfrentan las consecuencias de los daños en sus viviendas y la pérdida de sus bienes.

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La emergencia también vuelve a poner la atención sobre las condiciones de riesgo que enfrentan la población de sectores vulnerables ante las lluvias en la capital.

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