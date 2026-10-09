Escombros y viviendas destruidas: así luce Villa Unión tras el deslizamiento

Montañas de escombros, basura y restos de viviendas destruidas cubren parte de la colonia Villa Unión, en Comayagüela, dos días después del deslizamiento que afectó a decenas de habitantes y dejó daños en varios hogares.
La escena muestra la magnitud del derrumbe: pedazos de madera, láminas de zinc, bloques, muebles y otros objetos quedaron amontonados entre las estructuras dañadas.
En medio de los restos, varias personas recorren el sector, donde las labores para retirar los materiales comenzaron desde el jueves 8 de octubre.
El deslizamiento ocurrió el pasado 7 de octubre en el sector 3 de la colonia Villa Unión, luego de las lluvias registradas en la capital.
El incidente afectó a más de 70 personas y causó daños en 13 hogares.
De acuerdo con los datos reportados sobre la emergencia, cuatro viviendas colapsaron, mientras que otras resultaron dañadas.
La situación obligó a evacuar a familias que se encontraban en una zona considerada de riesgo.
Las imágenes del lugar reflejan las grandes pérdidas materiales que dejó el derrumbe. Entre la tierra y los desechos se observan restos de paredes, techos y pertenencias que quedaron sepultadas o dañadas por el movimiento de tierra.
Mientras avanzan las labores de limpieza, las familias afectadas enfrentan las consecuencias de los daños en sus viviendas y la pérdida de sus bienes.
La emergencia también vuelve a poner la atención sobre las condiciones de riesgo que enfrentan la población de sectores vulnerables ante las lluvias en la capital.