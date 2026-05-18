Familias capitalinas afectadas por lluvias en 2025 reciben apoyo de L13,900

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 500 familias del Distrito Central que resultaron afectadas con las fuertes lluvias de 2025 recibieron este lunes bonos económicos por parte de la Alcaldía Municipal a fin de sobrellevar la situación que atraviesan.

El beneficio en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la organización internacional GOAL, está dirigido a hogares que sufrieron pérdidas materiales y daños estructurales en sus viviendas como consecuencia de inundaciones, deslizamientos y otras emergencias asociadas a fenómenos climáticos.

El programa de apoyo local busca brindar una respuesta inmediata a las necesidades básicas de los afectados en sectores vulnerables del Distrito Central.

Cada uno de los bonos entregados asciende a 13,900 lempiras, monto que será destinado a la recuperación de bienes, reparación de viviendas y atención de necesidades urgentes derivadas de la emergencia.