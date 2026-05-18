Familias capitalinas afectadas por lluvias en 2025 reciben apoyo de L13,900

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 500 familias del Distrito Central que resultaron afectadas con las fuertes lluvias de 2025 recibieron este lunes bonos económicos por parte de la Alcaldía Municipal a fin de sobrellevar la situación que atraviesan.
El beneficio en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la organización internacional GOAL, está dirigido a hogares que sufrieron pérdidas materiales y daños estructurales en sus viviendas como consecuencia de inundaciones, deslizamientos y otras emergencias asociadas a fenómenos climáticos.
El programa de apoyo local busca brindar una respuesta inmediata a las necesidades básicas de los afectados en sectores vulnerables del Distrito Central.
Cada uno de los bonos entregados asciende a 13,900 lempiras, monto que será destinado a la recuperación de bienes, reparación de viviendas y atención de necesidades urgentes derivadas de la emergencia.
Las autoridades municipales señalaron que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto con organismos internacionales para fortalecer la atención humanitaria en comunidades que resultaron más golpeadas por las lluvias.
El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó la importancia del respaldo interinstitucional y afirmó que el compromiso con las familias afectadas se mantiene vigente.
“Hoy se materializa un apoyo que ustedes necesitan; cada una de estas familias que está acá sufrió algo el año pasado producto de las lluvias. Hice un compromiso con ustedes que lo vamos a cumplir”, expresó el edil.
Zelaya añadió que los procesos de atención a los damnificados continúan y que se trabaja en alternativas para dar solución a las familias que aún esperan respuestas habitacionales.
El alcalde también se refirió al proyecto habitacional Villa Solidaridad, al señalar que existen retrasos derivados de un problema legal que ha complicado el avance de las obras previstas.
“Ha pasado demasiado tiempo y ya estamos encontrando las salidas para poder hacer las casas y dárselas a cada una de las familias”, reiteró Zelaya en relación a los afectados de la colonia Guillén.
Las autoridades explicaron que la Corporación Municipal analizará el caso en los próximos días con el objetivo de encontrar una salida legal que permita reactivar la construcción del proyecto habitacional.