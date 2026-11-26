Tegucigalpa, Honduras.- Los pacientes y familiares que viajan desde diferentes municipios del país hasta la capital para recibir atención médica en el Hospital Escuela tendrán nuevamente la oportunidad de contar con un lugar donde alojarse durante su permanencia en la ciudad. Eso luego de que la Secretaría de Salud (Sesal) y la Fundación Abrigo reactivaran el servicio de albergue, mediante un convenio de cooperación, para beneficiar a los pacientes y familiares que visitan el principal centro asistencial del país. El acuerdo establece facilitar alojamiento temporal, alimentación y un espacio seguro para las personas que, debido a la distancia de sus comunidades y sus limitaciones económicas, necesitan permanecer en Tegucigalpa mientras reciben atención médica o acompañan a un familiar hospitalizado.

Durante la firma del acuerdo estuvieron presentes el viceministro de Salud, José Miguel Castillo; el director del hospital, Darío Zúniga, y la presidenta de Fundación Abrigo, Ana Cristina Aguilar, quienes suscribieron el convenio para retomar este servicio de apoyo a la población. Las autoridades sanitarias indicaron que para muchos pacientes y sus familiares, además de enfrentar la preocupación por el tratamiento, encontrar un lugar donde permanecer mientras espera la atención representaba una dificultad adicional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, con la reactivación del albergue, personas en condiciones de vulnerabilidad económica podrán acceder a una alternativa de alojamiento durante el tiempo que necesiten permanecer en la capital. Los pacientes y sus familiares podrán acceder al albergue siempre que cumplan con los criterios de admisión establecidos por la fundación. Entre ellos está ser paciente o familiar de escasos recursos que venga del interior del país a atención o tratamiento médico en hospitales públicos y contar con una hoja de remisión emitida por Trabajo Social del hospital.