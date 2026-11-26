San Pedro Sula, Honduras.- La hondureña Kensy Ivette García Torres, conocida como “La Muñeca de la mafia”, enfrentará prisión preventiva luego de que un Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictara un auto de formal procesamiento en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado. La resolución se produjo después de una extensa audiencia inicial, en la que la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó los elementos de investigación que señalan a la imputada por presuntos movimientos financieros incongruentes y sin justificación legítima. García Torres fue capturada el viernes 20 de noviembre por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), durante un allanamiento ejecutado en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, Cortés.

En 2022 la imputada suscribió un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Miami y la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Como resultado, fue condenada a tres años de prisión tras admitir que entre 2018 y 2019 participó en un esquema de lavado de dinero mediante el cual dio apariencia de legalidad a más de 1.8 millones de dólares provenientes del narcotráfico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las investigaciones en Honduras continuaron mediante el intercambio de información entre agentes de la ATIC asignados a la lucha contra el crimen organizado y equipos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que dieron seguimiento a las actividades financieras atribuidas a la imputada.