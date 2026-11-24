Tegucigalpa, Honduras.- Kensy García Torres, conocida como “La Muñeca de la Mafia”, comparece este 24 de noviembre a la audiencia inicial por su presunta vinculación con el delito de lavado de activos, por un monto que superaría los 30 millones de lempiras. Previo al desarrollo de la audiencia, su abogada defensora, Karla Romero, adelantó que en la audiencia planteará una excepción al considerar que los hechos por los que se acusa a su representada ya fueron juzgados anteriormente en Estados Unidos. “En la audiencia inicial vamos a establecer que las circunstancias son las mismas que se juzgaron anteriormente. Estamos obligados a poner una excepción porque hay una condena, hay una sentencia y nuestra Constitución prohíbe el doble juzgamiento”, manifestó la profesional del derecho.

Romero sostuvo que, independientemente de que García Torres haya cumplido una condena en otro país, existe una identidad entre los hechos y los cargos que actualmente se le imputan. Según explicó, la imputada ya cumplió una pena de tres años. La defensa también anunció que existen otras inconsistencias en el requerimiento fiscal presentado contra su defendida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a las medidas cautelares, la abogada explicó que no han solicitado que la imputada se defienda en libertad, debido a que el delito que se le atribuye no permite la sustitución de la medida cautelar. Por su parte, al llegar a los juzgados, García Torres manifestó que confía que saldrá bien librada y cuestionó las actuaciones de las autoridades. “Estoy confiando en el Todopoderoso, los tienen de rodillas y me quieren poner de rodillas a mí. Mejor háganse a un lado, renuncien, hay hombres capaces de ocupar esos cargos, dejen de burlarse del pueblo con este tipo de circo”, expresó la hondureña.



Acusación

La hondureña conocida como “La muñeca de la mafia” permanece bajo detención judicial luego de que un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción le dictara esta medida por suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado. La resolución fue emitida el sábado 21 de noviembre, después de desarrollarse la audiencia de declaración de imputado, en la que García Torres conoció formalmente los cargos que le atribuye el Ministerio Público por supuestos movimientos financieros de origen no justificado.