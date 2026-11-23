Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y los chubascos acompañados de actividad eléctrica marcarán las condiciones climáticas en el noroccidente y occidente de Honduras este martes 24 de noviembre de 2026, debido a una vaguada prefrontal que se ubicará sobre la parte occidental del país.
De acuerdo con Jairo Garcia, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este fenómeno también provocará precipitaciones en algunas áreas de la región norte.
"Este día esperamos que una vaguada prefrontal sobre la parte occidental del país produzca lluvias y chubascos con actividad eléctrica en la parte noroccidental, la región occidental del país y también algunas áreas de la región norte", explicó Garcia.
Mientras tanto, para la mayor parte de las regiones central y oriental se esperan condiciones con lluvias débiles y de carácter aislado.
"En cuanto a la mayor parte de la región central y oriental, esperaríamos lluvias débiles de carácter aislado", detalló el pronosticador.
En cuanto a las condiciones marítimas, Garcia indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 27 C° y una mínima de 17 C°, según el pronóstico presentado por Cenaos.
Para la región central se espera una temperatura máxima de 30 C° y una mínima de 21 C°. En la región insular, los valores oscilarán entre los 25 C° de mínima y los 30 C° de máxima.
En la región norte se pronostica una máxima de 27 C° y una mínima de 24 C°, mientras que en la región oriental se esperan temperaturas de hasta 30 C° y una mínima de 21 C°.
La región sur registrará las temperaturas más elevadas del territorio nacional, con una máxima de 35 C° y una mínima de 25 C°.
Por su parte, en la región occidental se prevé una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 16 C°, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador de turno de Cenaos.
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