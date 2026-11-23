Comayagua, Honduras.- Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado en el departamento de Comayagua, durante un operativo ejecutado por las autoridades policiales. El individuo fue detenido específicamente en la aldea Quebrada Honda, municipio de Villa de San Antonio, Comayagua. Las autoridades no revelaron la identidad del detenido, pero informaron que en el mundo criminal era conocido con el alias de "El DJ".

Al momento de la captura, al sospechoso se le decomisó droga, supuesta cocaína, según el reporte policial. De acuerdo con información de la Policía Nacional, el individuo habría intentado cubrir los tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha que tenía en su cuerpo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, las autoridades dieron a conocer que su historial delictivo estaría activo desde 2002. Las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal dan la facultad a las autoridades para capturar a personas con tatuajes alusivos a organizaciones criminales y ser sometidas a una investigación.