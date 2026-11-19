La detención se ejecutó mediante un allanamiento de morada, en coordinación con unidades especiales, debido a que el sospechoso es señalado de suponerlo responsable del delito de asociación terrorista.

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha ( MS-13 ), conocido con el alias de “Pitota”, fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante un allanamiento realizado en la colonia Montes de Bendición, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

De acuerdo con el reporte policial, el detenido sería un miembro activo de la MS-13 y presuntamente tendría el rango de Homeboy dentro de esa estructura criminal.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que el sospechoso se habría cubierto recientemente un tatuaje alusivo a la pandilla con otro diseño, en un intento de ocultar su vinculación con la organización criminal.

Tras su captura, alias “Pitota” fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

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La Policía Nacional informó que, mediante las operaciones ejecutadas por la Unidad Metropolitana de Prevención Número 1 (UMEP-1), se han superado las 200 capturas de personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales como la Pandilla 18, la MS-13 y el denominado Cartel del Diablo.

Las autoridades aseguraron que continuarán desarrollando operativos para combatir a las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad ciudadana.