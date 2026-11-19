La detención se realizó en la colonia Sagastume, en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, mediante una operación ejecutada por investigadores de la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID), informó la Policía Nacional este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones ( DPI ), acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante seis años, desde que la menor tenía ocho años de edad, en la capital hondureña, Tegucigalpa .

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso, quien se desempeña como motorista, habría aprovechado la ausencia de la madre de la menor en la vivienda para cometer las agresiones sexuales de manera reiterada.

Además, presuntamente amenazaba a la víctima con dejar de apoyarla en sus estudios si contaba lo sucedido, con el propósito de mantenerla en silencio y evitar que denunciara los abusos.



Según el informe policial, la víctima actualmente tiene 14 años y decidió contarle a su madre lo que había ocurrido, lo que permitió interponer una denuncia formal ante las autoridades de la DPI.

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A partir de la denuncia, los investigadores realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas una evaluación por parte del Médico Forense, cuyos resultados fueron incorporados al expediente investigativo.

Una vez reunidos los indicios, los agentes remitieron el caso ante la Fiscalía del Ministerio Público, que gestionó la orden de aprehensión contra el sospechoso.

El hombre fue detenido por suponerlo responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad y posteriormente quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal.