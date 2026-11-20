Tegucigalpa, Honduras.-Kensy Ivette García Torres, conocida con el alias "La muñeca de la mafia", denunció públicamente a un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a quien identificó únicamente como Corea, y aseguró que lo reportó porque presuntamente le enviaba mensajes por WhatsApp en los que le expresaba que quería acostarse con ella. La hondureña hizo los señalamientos este viernes 20 de noviembre, luego de ser capturada durante un operativo ejecutado por equipos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la ATIC y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en San Pedro Sula, Cortés, y ser trasladada hasta la capital hondureña. "Yo denuncié a un agente de la ATIC, a Corea, porque quería acostarse conmigo", manifestó García Torres mientras era trasladada hasta las oficinas de la ATIC, ubicadas en Comayagüela.

Según su versión, el agente le escribía por WhatsApp expresándole que quería mantener relaciones sexuales con ella. Además, aseguró que, después de presentar la denuncia, el funcionario fue suspendido durante dos días. "Lo denuncié a él, lo suspendieron dos días de su trabajo y a mí me hacen esto", expresó la hondureña, al referirse a su captura.

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Acusada de lavado de activos por más de 30 millones de lempiras

Jorge Galindo, portavoz de la ATIC; explicó que García Torres fue capturada durante las primeras horas de este viernes en un operativo coordinado por el Ministerio Público, luego de una investigación que apunta a presuntos movimientos financieros que no podría justificar. "Se le captura por suponerla responsable del delito de lavado de activos agravado, luego de una investigación del Ministerio Público en la cual se presume que no justifica una cifra superior a los 30 millones de lempiras", detalló el portavoz.

De acuerdo con las investigaciones, un dictamen financiero identificó transacciones superiores a los 30 millones de lempiras que presuntamente no tendrían respaldo sobre su procedencia lícita. El caso también incluyó intercambio de información entre investigadores hondureños y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Su antecedente judicial en Estados Unidos

Kensy García Torres ya había enfrentado un proceso judicial en Estados Unidos. En 2022, se declaró culpable de participar en un esquema de lavado de dinero procedente del narcotráfico, mediante el cual se habría dado apariencia legal a más de 1.8 millones de dólares entre 2018 y 2019. La Corte del Distrito Sur de Florida la condenó en agosto de ese año a 37 meses de prisión y dos años de libertad supervisada. Tras cumplir su condena, salió de prisión en octubre de 2024 y posteriormente regresó a Honduras.