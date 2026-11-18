Tegucigalpa, Honduras.- El Índice de Confianza de la Actividad Económica registró una caída de 2.4 puntos en octubre, posicionándose en 54.3, según la encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos del Banco Central de Honduras (BCH).

El Índice de Confianza pasó de 56.7 en septiembre a 54.3 en octubre. Una de las principales causas de la disminución fue la inflación mensual, que se posicionó en 0.91% y en el transcurso del año ha acumulado 6.25%.

Aunque el índice sigue por encima del umbral del 50%, una disminución de 2.4 puntos representa una caída moderada en la estabilidad económica del país y la confianza de inversión en este.

Pese a los retos que enfrenta el país día a día, analistas destacan que la economía hondureña es resiliente y tendrá mejor competitividad con las reformas al subsector eléctrico.

Según el informe, el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el Fondo Monetario Internacional, la evolución favorable del riesgo país, los avances en la ejecución de proyectos de inversión pública, el crecimiento moderado en la producción de bienes y servicios finales, y el dinamismo en la recepción de remesas familiares son factores que favorecen los resultados de la confianza en la inversión del país.

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Esta encuesta es realizada por el BCH a 90 participantes, entre sectores financieros como bancos comerciales, cooperativas de ahorro, crédito, sociedades financieras, analistas independientes, docentes universitarios y representantes de gremios y empresariales. También participan profesionales, sociedad civil y organismos internacionales