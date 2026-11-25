Un hondureño de nombre Alexander Florentino Maldonado fue detenido en Nueva York tras ser acusado de abusar sexualmente y matar a una mujer china en esta ciudad. ¿Qué se sabe de él y cómo se dieron los hechos? Esto se sabe.
Su nombre es Alexander Florentino Maldonado y fue arrestado el sábado 21 de noviembre. Tiene 25 años y es acusado de asesinar a Jin Yu, una ciudadana de origen chino de 62 años.
El ciudadano hondureño también es acusado de cometer una agresión sexual durante un ataque en un apartamento de Chinatown, Manhattan, Nueva York.
Jin Yu, de 62 años, fue encontrada tendida boca abajo en una habitación trasera. Según la denuncia, la mujer estaba parcialmente desnuda de la cintura hacia abajo, tenía un cable negro alrededor del cuello y había rastros de sangre en las áreas comunes.
La investigación precisa que otro ciudadano, quien vivía con la mujer china, fue atacado violentamente y sufrió graves lesiones en la cabeza, incluida una hemorragia cerebral, por parte de Alexander Florentino Maldonado.
El acusado enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado, allanamiento de morada en primer grado —uno de ellos calificado como delito motivado sexualmente—, abuso sexual en primer grado, estrangulamiento en primero y segundo grado.
Además es acusado de intento de agresión en primer grado, dos cargos de agresión en segundo grado, intento de allanamiento en segundo grado, poner en peligro el bienestar de un menor y entrada ilegal en propiedad ajena en segundo grado.
El Departamento de Seguridad Nacional difundió un comunicado en el que cuestionó las políticas de santuario de Nueva York y aseguró que las autoridades locales liberaron a Florentino en siete ocasiones durante 2026, antes de su detención por el asesinato de Jin Yu.
Según la cronología presentada por el DHS, cinco de esos arrestos estuvieron acompañados de solicitudes de retención migratoria de ICE que no fueron atendidas por las autoridades locales. El 26 de enero de 2026 fue arrestado por posesión criminal de una sustancia controlada en séptimo grado, alteración del orden público y suplantación de identidad.
Mientras que el 18 de marzo de 2026 fue detenido por suplantación de identidad e infracciones generales de las leyes ferroviarias. El 10 de junio de 2026 fue detenido por posesión criminal de una sustancia controlada en séptimo grado y venta no autorizada de determinados servicios de transporte público. Los registros judiciales citados en la información del caso indican que el jueves 19 de noviembre la jueza Juliet Howard le concedió libertad supervisada sin fianza, pese a que la Fiscalía había solicitado una fianza monetaria de 3,000 dólares.