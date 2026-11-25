Mientras que el 18 de marzo de 2026 fue detenido por suplantación de identidad e infracciones generales de las leyes ferroviarias. El 10 de junio de 2026 fue detenido por posesión criminal de una sustancia controlada en séptimo grado y venta no autorizada de determinados servicios de transporte público. Los registros judiciales citados en la información del caso indican que el jueves 19 de noviembre la jueza Juliet Howard le concedió libertad supervisada sin fianza, pese a que la Fiscalía había solicitado una fianza monetaria de 3,000 dólares.