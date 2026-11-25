De la Espriella fue el encargado, pasadas las 2 de la madrugada, de anunciar que todos los secuestrados habían sido rescatados ilesos en una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares. El mandatario aseguró que los delincuentes habían tenido la oportunidad de entregarse y liberar a los retenidos, pero la rechazaron. "Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia", afirmó en un vídeo publicado en X.