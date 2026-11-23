Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) investigan cómo contrajo el sarampión un hombre de 28 años cuyo caso fue confirmado en el departamento de Atlántida este fin de semana.

Además de la investigación que busca dar con el origen del contagio, el personal sanitario intensifica las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación para evitar que la enfermedad se propague en la zona.

La preocupación de las autoridades radica en que todavía no han logrado identificar el nexo epidemiológico del paciente ni establecer si adquirió el virus fuera de Honduras.

Así lo informó Ingrid Medina, epidemióloga de la Región Sanitaria de Atlántida, quien explicó que los equipos de Salud continúan recopilando información sobre los posibles contactos y los lugares donde estuvo el hombre antes de ser diagnosticado.

"Todavía no hemos encontrado el nexo epidemiológico o algún dato de importación que haya podido contraer el virus fuera del país", manifestó la especialista.