Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) investigan cómo contrajo el sarampión un hombre de 28 años cuyo caso fue confirmado en el departamento de Atlántida este fin de semana.
Además de la investigación que busca dar con el origen del contagio, el personal sanitario intensifica las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación para evitar que la enfermedad se propague en la zona.
La preocupación de las autoridades radica en que todavía no han logrado identificar el nexo epidemiológico del paciente ni establecer si adquirió el virus fuera de Honduras.
Así lo informó Ingrid Medina, epidemióloga de la Región Sanitaria de Atlántida, quien explicó que los equipos de Salud continúan recopilando información sobre los posibles contactos y los lugares donde estuvo el hombre antes de ser diagnosticado.
"Todavía no hemos encontrado el nexo epidemiológico o algún dato de importación que haya podido contraer el virus fuera del país", manifestó la especialista.
El paciente, de 28 años, fue identificado en el Hospital General de Atlántida, en La Ceiba, luego de presentar síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, tos y sarpullido.
Actualmente, permanece aislado en su vivienda y bajo seguimiento médico.
Medina aseguró que, durante las visitas realizadas en los últimos cuatro días, el hombre ya se encontraba prácticamente asintomático y únicamente presentaba un leve sarpullido que estaba desapareciendo.
Ante la confirmación del caso, la Sesal activó medidas de contención que incluyen la búsqueda de contactos directos e indirectos, vigilancia epidemiológica y vacunación de bloqueo.
Estas acciones comenzaron durante las primeras 72 horas posteriores a la notificación del caso sospechoso, con el propósito de identificar a las personas que pudieron estar expuestas al virus y reducir el riesgo de transmisión.
Como parte de la intervención, las brigadas sanitarias han visitado 188 viviendas y aplicado 229 vacunas en los sectores donde el paciente permaneció o se desplazó.
También se habilitó un puesto de vacunación en el centro comercial Uniplaza de La Ceiba para facilitar el acceso de la población a la inmunización.
La funcionaria hizo un llamado a los habitantes de Atlántida a revisar sus antecedentes de vacunación y acudir a los establecimientos de salud si no cuentan con un documento que certifique las dosis recibidas.
Explicó que la inmunización puede comprobarse mediante el carnet de vacunación, los registros nominales o los listados que mantienen los centros asistenciales.
La especialista también recomendó utilizar mascarilla en los establecimientos de salud, especialmente cuando se presentan síntomas respiratorios, y sugirió emplearla cuando las personas permanezcan durante períodos prolongados en espacios cerrados.