Autoridades sanitarias lanzan sistema para digitalizar el registro de vacunas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud lanzó el Sistema Nacional de Vacunación (SNV), una plataforma tecnológica que permitirá registrar las dosis aplicadas a cada persona en tiempo real y consultar el historial de inmunización mediante un carnet digital. La herramienta busca modernizar el registro de las vacunas en el país, mejorar el seguimiento de los esquemas de inmunización y facilitar el acceso a la información tanto para el personal sanitario como para la población. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el sistema permitirá registrar de forma nominal las dosis administradas, es decir, asociarlas directamente con cada persona, independientemente del establecimiento de salud donde haya recibido la vacuna.

Julie Ruel-Bergeron, representante del Banco Mundial, explicó que esta característica facilitará la continuidad del historial de vacunación y el acceso al carnet digital. "Cada persona que se vacuna queda registrada en el sistema, independientemente del establecimiento de salud donde reciba la vacuna, y puede acceder a su carnet digital", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La representante del organismo internacional destacó que Honduras se encuentra entre los primeros países en contar con una herramienta de estas características y señaló que el carnet digital cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que favorece su reconocimiento internacional. Por su parte, Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), informó que las 20 regiones sanitarias del país completaron las capacitaciones y la implementación del sistema. Agregó que la incorporación de esta tecnología representa un cambio en los procedimientos que durante años dependieron de formularios impresos y documentos físicos para llevar el control de las vacunas aplicadas. Con el registro digital, las autoridades esperan disponer de información más oportuna sobre las dosis administradas y fortalecer el monitoreo de las coberturas de vacunación en el territorio nacional.