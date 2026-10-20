Conflicto médico suma 45 días y mantiene a miles de pacientes en espera de atención sanitaria

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas del gremio médico continuarán este miércoles 21 de octubre, sumando 45 días consecutivos de protesta, afectando a miles de pacientes que requieren atención médica a sus padecimientos. Hasta ahora no se alcanza un acuerdo definitivo con las autoridades gubernamentales para resolver las demandas salariales de los profesionales de la salud Por eso, la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó al gremio nuevamente a una asamblea extraordinaria de carácter informativo a nivel nacional. Entre las principales exigencias del gremio figuran el pago de salarios atrasados, el cumplimiento de la base salarial, la cancelación de reajustes pendientes y el reintegro de médicos despedidos, además de la firma de contratos e interinatos.

Haroldo López, vicepresidente del CMH, aseguró que el gremio ha intentado resolver el conflicto mediante reuniones y comunicaciones dirigidas a las autoridades, pero sostuvo que los compromisos no se han cumplido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos con incumplimiento, no ha sido el colegio. Hemos sido pacientes", manifestó el dirigente, al cuestionar que, pese a las reuniones sostenidas y los documentos enviados, no se haya encontrado una solución a las demandas de los profesionales afectados. López afirmó que el colegio no ha querido prolongar las asambleas y planteó que la suspensión de las medidas puede concretarse si el Gobierno presenta una propuesta que permita revisar y resolver los casos pendientes.

En los últimos días, el gremio ha cuestionado los anuncios oficiales sobre el porcentaje de médicos a quienes se les habría resuelto su situación Aseguran que son 622 galenos que están por contrato y modalidad de interinato a quienes se les adeuda pago de salarios en lo que va del año. Sin embargo, las autoridades sanitarias se mantienen con que ya se pagó los salarios al 97% de los galenos. Debido a eso el conflicto se ha prolongado durante más de seis semanas y ha estado marcado por versiones distintas entre el Colegio Médico y las autoridades sanitarias sobre los pagos pendientes y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.