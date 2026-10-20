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Conflicto médico suma 45 días y mantiene a miles de pacientes en espera de atención sanitaria

El Colegio Médico de Honduras convocó a sus afiliados a asambleas informativas para este miércoles 21 de octubre en los diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 16:28
Conflicto médico suma 45 días y mantiene a miles de pacientes en espera de atención sanitaria

Por 45 días consecutivos el Colegio Médico mantienen paralizada la consulta externa en los hospitales y establecimientos de salud.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas del gremio médico continuarán este miércoles 21 de octubre, sumando 45 días consecutivos de protesta, afectando a miles de pacientes que requieren atención médica a sus padecimientos.

Hasta ahora no se alcanza un acuerdo definitivo con las autoridades gubernamentales para resolver las demandas salariales de los profesionales de la salud

Por eso, la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó al gremio nuevamente a una asamblea extraordinaria de carácter informativo a nivel nacional.

Entre las principales exigencias del gremio figuran el pago de salarios atrasados, el cumplimiento de la base salarial, la cancelación de reajustes pendientes y el reintegro de médicos despedidos, además de la firma de contratos e interinatos.

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Haroldo López, vicepresidente del CMH, aseguró que el gremio ha intentado resolver el conflicto mediante reuniones y comunicaciones dirigidas a las autoridades, pero sostuvo que los compromisos no se han cumplido.

"Estamos con incumplimiento, no ha sido el colegio. Hemos sido pacientes", manifestó el dirigente, al cuestionar que, pese a las reuniones sostenidas y los documentos enviados, no se haya encontrado una solución a las demandas de los profesionales afectados.

López afirmó que el colegio no ha querido prolongar las asambleas y planteó que la suspensión de las medidas puede concretarse si el Gobierno presenta una propuesta que permita revisar y resolver los casos pendientes.

El Colegio Médico convocó a sus afiliados para este miércoles 21 de octubre a seguir en asambleas informativas a nivel nacional.

El Colegio Médico convocó a sus afiliados para este miércoles 21 de octubre a seguir en asambleas informativas a nivel nacional.

 (Foto: Cortesía)

En los últimos días, el gremio ha cuestionado los anuncios oficiales sobre el porcentaje de médicos a quienes se les habría resuelto su situación

Aseguran que son 622 galenos que están por contrato y modalidad de interinato a quienes se les adeuda pago de salarios en lo que va del año.

Sin embargo, las autoridades sanitarias se mantienen con que ya se pagó los salarios al 97% de los galenos.

Debido a eso el conflicto se ha prolongado durante más de seis semanas y ha estado marcado por versiones distintas entre el Colegio Médico y las autoridades sanitarias sobre los pagos pendientes y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

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Además de los pagos atrasados y el reajuste salarial correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC) y al bienal 2026, además de un aumento de la base salarial para los residentes de distintas especialidades y el pago de bonificaciones a los jubilados.

También solicitan la firma de contratos con gestores, la formalización de interinatos correspondientes al período de julio a diciembre y el nombramiento de médicos que trabajan bajo contrato y tienen mayor antigüedad.

El nuevo llamado del gremio coloca a miles de hondureños que utilizan el sistema sanitario público a esperar una vez más para acceder a sus tratamientos en los establecimientos de salud.

Debido al conflicto, se estima que más de 40,000 pacientes han enfrentado dificultades para acceder a consultas y procedimientos que no son considerados de emergencia, mientras los médicos y las autoridades sanitarias continúan sin alcanzar un acuerdo definitivo.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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