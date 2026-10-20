Dengue suma 840 casos en una semana; autoridades piden eliminar criaderos

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue continúan en aumento en Honduras, en medio de las lluvias que afectan gran parte del territorio nacional. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud (Sesal), durante la última semana se contabilizaron 840 nuevos casos. Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud informó que hasta la semana epidemiológica 41 (del 11 al 17 de octubre), Honduras contabiliza 11,589 casos acumulados de dengue. Las cifras oficiales reflejan que, en apenas una semana, los casos acumulados pasaron de 10,749 a 11,589. Esto significa que se sumaron 840 casos, lo que representa un aumento del 7.81% respecto al registro de la semana anterior. Mejía indicó que el municipio del Distrito Central encabeza la lista de regiones con mayor cantidad de casos de dengue. "Tenemos Catacamas en el departamento de Olancho, Choluteca que ocupa el tercer lugar, luego San Pedro Sula el cuarto lugar y luego en Yoro y Colón en quinto y sexto lugar, respectivamente", detalló Mejía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario no detalló la cantidad de casos correspondiente a cada uno de estos municipios, pero destacó que la vigilancia se mantiene activa para dar seguimiento al comportamiento del dengue en el territorio nacional. Aunque los registros muestran un incremento semanal, la comparación interanual refleja una reducción de la enfermedad; en la semana epidemiológica 41 de 2025 se contabilizaban 13,888 casos, mientras que en el mismo período de 2026 se reportaron 11,589. Mejía señaló que, al comparar los mismos períodos de ambos años, se observa una reducción de aproximadamente 16%. Sin embargo, el descenso interanual no significa que el riesgo haya desaparecido, especialmente porque los casos continúan aumentando respecto a las semanas recientes. En relación con las defunciones, el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud aclaró que la muerte de un niño residente en la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa, quien falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), no será contabilizada como consecuencia del dengue. El menor había obtenido un resultado positivo en una prueba rápida; sin embargo, el análisis confirmatorio mediante una prueba de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR) resultó negativo. "Por lo tanto se descarta esa muerte a causa de dengue grave; tuvo que ser estudiada por el comité de mortalidad, ya que en el acta de defunción también se había colocado dengue grave, entonces tuvo que ser sometida a un análisis y la prueba confirmatoria por dengue salió negativa", dijo.