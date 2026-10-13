Dengue suma 10,749 casos en lo que va del año y registra cinco personas fallecidas

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos de dengue en Honduras continúan en aumento y durante la semana epidemiológica 40 (del 4 al 10 de octubre de 2026) se registraron 151 nuevos contagios, según datos de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal). De acuerdo a las estadísticas de la Sesal, aunque el número de afectados sigue creciendo, el ritmo de incremento semanal muestra una desaceleración. Entre las semanas epidemiológicas 38 y 39, los casos acumulados pasaron de 10.059 a 10.598, lo que representa 539 contagios adicionales, un aumento del 5,36%. Para la semana 40, el acumulado subió a 10.749, es decir, 151 casos más que la semana anterior, equivalente a un incremento del 1,43%. Esto significa que el ritmo de crecimiento se redujo en 3,93 puntos porcentuales entre ambas semanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pese a este comportamiento, Honduras mantiene una reducción de los casos de dengue en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaban 13,644 contagios. La diferencia es de 2.895 casos menos, lo que representa una disminución del 21,2% en relación con la semana epidemiológica 40 del año pasado. No obstante, el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, informó que esta reducción no debe generar confianza entre la población, por lo que insistió en mantener las medidas de prevención, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la población aprovecha para almacenar agua en sus hogares. El funcionario confirmó que en lo que va del año se registran cinco fallecimientos por dengue; así mismo, las autoridades sanitarias investigan la muerte de una persona de 19 años que presenta sospecha de la enfermedad. La primera víctima del dengue fue una joven de 21 años de edad procedente de Olancho; dos casos más se registraron que en Choluteca un menor de 6 años y un joven 19. Luego se reportó la muerte de un joven de 22 años de edad en la capital y el más reciente el bebé de tres meses procedente de la colonia Los Pinos en la capital, quien falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

"Con esto llevamos tres mujeres y dos hombres, total cinco que han fallecido en lo que va de este año a causa de dengue grave", dijo Mejía.

Recomendaciones

Ante la circulación del virus, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de identificar los síntomas y buscar atención médica oportuna para evitar complicaciones. Entre las principales manifestaciones del dengue figuran fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolores musculares y corporales. Asimismo, la Sesal recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir una evaluación médica cuando se presenten signos de alarma, como vómitos, náuseas o dolor abdominal.