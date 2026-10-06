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Niño de 3 años muere por dengue grave; se eleva a 5 las víctimas en Honduras

El menor, procedente de la colonia Los Pinos, falleció en el Hospital de Especialidades del IHSS tras presentar una falla multiorgánica provocada por el dengue grave

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 13:09
Niño de 3 años muere por dengue grave; se eleva a 5 las víctimas en Honduras

El menor de tres años permanecía en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño de tres años falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a causa de complicaciones derivadas del dengue grave, confirmó Héctor Carranza, jefe de Pediatría del centro asistencial. Con este caso, suman cinco los decesos en el país.

El menor, procedente de la colonia Los Pinos, en el Distrito Central, permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos debido a la gravedad de su estado de salud.

De acuerdo con el especialista, el pequeño presentó un cuadro de dengue grave que evolucionó hasta provocarle una falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada, además de varios paros cardiorrespiratorios.

"Vino ya en condición crítica y por eso pasó directamente a cuidados intensivos de niños", explicó el jefe de Pediatría.

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El médico detalló que el menor presentaba signos de bajo gasto, mal llenado capilar y deshidratación al momento de su ingreso, condiciones que complicaron su evolución.

Con este nuevo fallecimiento, suman cinco las personas que han muerto por dengue en Honduras en lo que va del 2026, según los casos confirmados por las autoridades sanitarias.

Los fallecidos eran procedentes del Distrito Central, Choluteca y Olancho, lugares donde se reportan la mayor cantidad de casos en lo que va del año.

Incidencia

Actualmente, el país acumula un total de 10,059 casos de dengue, y en las últimas semanas se observa un incremento de la enfermedad debido a las lluvias que cayeron en el territorio que favorecen para la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Ante el incremento de los casos y el período de lluvias que atraviesa el país, los especialistas piden a las familias reforzar las medidas de prevención desde sus propias viviendas.

Recordaron que cualquier recipiente que acumule agua puede convertirse en un sitio de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Por ello, recomendaron cambiar con frecuencia el agua de los floreros, mantener limpias las pilas y eliminar recipientes que puedan acumular agua, especialmente durante la temporada lluviosa.

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También mencionaron el uso de abate, disponible en los centros de salud, como una de las medidas que pueden emplearse para evitar la reproducción del mosquito en depósitos de agua.

"Hay que también tener limpia y bien aseada la casa, evitar cualquier cúmulo de agua limpia, porque en el agua limpia es donde se cría el zancudo", señaló el doctor Carranza.

El especialista recordó que la fiebre alta y persistente es uno de los principales signos que deben alertar a los padres, especialmente cuando no disminuye.

Ante la sospecha de dengue, insistió en mantener al menor hidratado, controlar la fiebre con las medidas indicadas por los médicos y acudir a un establecimiento de salud para una evaluación.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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