Niño de 3 años muere por dengue grave; se eleva a 5 las víctimas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un niño de tres años falleció en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a causa de complicaciones derivadas del dengue grave, confirmó Héctor Carranza, jefe de Pediatría del centro asistencial. Con este caso, suman cinco los decesos en el país. El menor, procedente de la colonia Los Pinos, en el Distrito Central, permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos debido a la gravedad de su estado de salud. De acuerdo con el especialista, el pequeño presentó un cuadro de dengue grave que evolucionó hasta provocarle una falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada, además de varios paros cardiorrespiratorios. "Vino ya en condición crítica y por eso pasó directamente a cuidados intensivos de niños", explicó el jefe de Pediatría.

El médico detalló que el menor presentaba signos de bajo gasto, mal llenado capilar y deshidratación al momento de su ingreso, condiciones que complicaron su evolución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con este nuevo fallecimiento, suman cinco las personas que han muerto por dengue en Honduras en lo que va del 2026, según los casos confirmados por las autoridades sanitarias. Los fallecidos eran procedentes del Distrito Central, Choluteca y Olancho, lugares donde se reportan la mayor cantidad de casos en lo que va del año.

Incidencia

Actualmente, el país acumula un total de 10,059 casos de dengue, y en las últimas semanas se observa un incremento de la enfermedad debido a las lluvias que cayeron en el territorio que favorecen para la reproducción del mosquito Aedes aegypti. Ante el incremento de los casos y el período de lluvias que atraviesa el país, los especialistas piden a las familias reforzar las medidas de prevención desde sus propias viviendas. Recordaron que cualquier recipiente que acumule agua puede convertirse en un sitio de reproducción del mosquito transmisor del dengue. Por ello, recomendaron cambiar con frecuencia el agua de los floreros, mantener limpias las pilas y eliminar recipientes que puedan acumular agua, especialmente durante la temporada lluviosa.