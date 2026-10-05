Hallan medicamentos vencidos y equipo médico expuesto en bodega de la Secretaría de Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Medicamentos vencidos y equipo médico expuesto fueron encontrados en una bodega de la Secretaría de Salud (Sesal) ubicada en el sector de El Lolo, en la capital, donde parte del mobiliario permanece expuesto al sol, la lluvia y la humedad. La situación fue evidenciada este lunes 5 de octubre tras el ingreso de medios de comunicación al predio. En videos y fotografías quedó documentado las condiciones en las que se encuentran cajas de medicamentos, mobiliario y equipo médico. Ante los cuestionamientos por el manejo de los bienes de Salud, especialmente porque algunos centros asistenciales enfrentan necesidades de medicamentos e insumos, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, negó que el equipo médico se encuentre abandonado o almacenado de manera permanente.

Explicó que forma parte de un proyecto financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya entrega se realiza de manera escalonada a diferentes establecimientos de salud. Según el funcionario, parte del mobiliario está destinado al fortalecimiento del bloque materno-infantil que se construye en Santa Rosa de Copán, así como de otros establecimientos de salud seleccionados dentro del proyecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante los cuestionamientos sobre las condiciones en que fueron encontrados algunos de los equipos, el viceministro insistió en que estos no se han deteriorado ni han sido abandonados.

"Se va a entregar y se está entregando, no se ha venido, no se ha almacenado o echado a perder", aseguró el funcionario, pese a que se constató que había medicamentos vencidos y expuestos al sol, la lluvia y humedad. En cuanto a los medicamentos encontrados en la bodega, Midence explicó que la Secretaría de Salud mantiene una política de descarte para los productos que llegan a su fecha de vencimiento, presentan desperfectos, mala presentación o no pueden ser utilizados por diferentes circunstancias. Sostuvo que la existencia de medicamentos vencidos no significa necesariamente que hayan sido destinados a los pacientes después de su fecha de caducidad y afirmó que la institución debe mantenerlos bajo resguardo mientras se completa el procedimiento administrativo correspondiente para su descarte. El funcionario agregó que la Secretaría de Salud tiene medicamentos vencidos de diferentes años, incluso de 2015 y 2010, y que estos deben pasar por el procedimiento establecido antes de ser eliminados.