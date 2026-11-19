Tegucigalpa, Honduras.- Más de 192,500 personas en el país han tenido acceso a servicios de salud y medicamentos esenciales mediante una iniciativa humanitaria, impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El proyecto, durante seis meses, permitió distribuir más de 5.27 millones de unidades de fármacos en establecimientos sanitarios del país. En la primera fase, se gestionó la adquisición y distribución de 66 tipos de medicamentos destinados a 60 establecimientos de salud ubicados en 31 municipios, dieron a conocer representantes del proyecto. La iniciativa también cuenta con el apoyo del Fondo Humanitario para Honduras, coordinado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

De acuerdo con los resultados presentados por ambas organizaciones, más de 140,600 de las personas beneficiadas son mujeres y niñas, lo que representa una parte importante de la población alcanzada por esta respuesta sanitaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Gracias al financiamiento que se logró a través de OCHA, logramos beneficiar a más de 200,000 familias con 66 moléculas del cuadro básico de medicamentos", dijo el viceministro de Salud, Eduardo Midence. Agregó que el apoyo se traduce no solamente en diagnósticos, sino que también en el acceso a una terapia adecuada, una terapia moderna y, sobre todo, en reducir las brechas en cuanto a las opciones terapéuticas. La intervención extendió su cobertura a 13 departamentos del territorio hondureño, con el propósito de fortalecer el abastecimiento de medicamentos en comunidades donde las condiciones geográficas y económicas dificultan el acceso a los servicios de salud. Uno de los principales desafíos se encuentra en La Mosquitia, Gracias a Dios, donde las distancias y las condiciones geográficas complican el traslado de insumos médicos hacia los establecimientos que atienden a las comunidades más remotas, señalaron las autoridades.