Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo de cooperación internacional para combatir la tala ilegal y regular la comercialización de productos forestales en Honduras.
La iniciativa contempla una inversión de 16 millones de euros, equivalentes a 472 millones de lempiras, y el desarrollo de herramientas digitales para mejorar los trámites forestales y fortalecer la vigilancia sobre el transporte y la venta de madera.
La firma del convenio se realizó durante la sexta reunión del Comité Conjunto de Aplicación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA FLEGT) entre Honduras y la Unión Europea.
Además, ambas partes suscribieron una declaración conjunta contra el comercio ilegal de productos forestales, como parte de los esfuerzos para fortalecer la gobernanza forestal.
Uno de los principales componentes del proyecto es el Sistema Informático para la Trazabilidad de la Madera en Honduras (SITMA-H), plataforma que permitirá identificar el origen de los productos forestales, conocer cómo se transportan y establecer cuál es su destino comercial.
El sistema ya se encuentra en proceso de despliegue en campo y busca mejorar la supervisión de la madera desde su aprovechamiento en los bosques hasta su transformación y comercialización.
ICF habilitará cinco puntos de control en el corredor maderero
El director del Instituto de Conservación Forestal, Armando Ramírez, informó que la institución trabaja en la habilitación de cinco puntos de control a lo largo del corredor maderero, desde Limones hasta Guaymaca.
"En este momento se están habilitando los 5 puntos de control de todo el corredor, desde Limones hasta Guaymaca", explicó.
Ramírez detalló que cada puesto contará con cuatro empleados contratados por el ICF, quienes trabajarán mediante turnos rotatorios para garantizar la vigilancia durante toda la semana.
Los puestos funcionarán los siete días de la semana y tendrán acompañamiento de las Fuerzas Armadas, que apoyarán las labores de vigilancia y supervisión del transporte de productos forestales.
"Van a estar habilitados los 7 días de la semana y acompañado por personal de las Fuerzas Armadas, verdad que siempre han tenido ese acompañamiento a la actividad".
El funcionario señaló que los primeros cinco puntos serán habilitados en 2026, y adelantó que la institución espera ampliar la red de vigilancia para junio de 2027.
Honduras perdió 900,000 hectáreas de bosque en 11 años
La iniciativa también responde a la pérdida de cobertura forestal que enfrenta el país.
El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Furnier, advirtió que entre 2013 y 2024 Honduras perdió alrededor de 900 mil hectáreas de bosque, una extensión equivalente a la superficie del departamento de Colón.
"En los últimos 11 años, honduras ha perdido un 14% de su superficie forestal, 900 mil hectáreas de bosque; Eso es equivalente a la superficie de todo el departamento de Colón. Obviamente, es un fenómeno muy grave, no solo por el impacto que tiene en el medio ambiente, también en la identidad de Honduras", aseveró.
El diplomático también señaló que la tala ilegal mantiene una estrecha relación con las actividades del crimen organizado, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y cooperación institucional.
En ese sentido, el acuerdo contempla ampliar los controles en diferentes zonas del territorio nacional, especialmente en las rutas utilizadas para transportar productos forestales.
Entre los sectores identificados figuran el corredor desde el desvío de Limones hasta Guaymaca, el sector de El Paraíso, el departamento de Yoro y Comayagua.
Las autoridades también contemplan incorporar controles relacionados con la caza furtiva, como parte de las acciones para mejorar la protección de los recursos naturales.