Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo de cooperación internacional para combatir la tala ilegal y regular la comercialización de productos forestales en Honduras. La iniciativa contempla una inversión de 16 millones de euros, equivalentes a 472 millones de lempiras, y el desarrollo de herramientas digitales para mejorar los trámites forestales y fortalecer la vigilancia sobre el transporte y la venta de madera.

La firma del convenio se realizó durante la sexta reunión del Comité Conjunto de Aplicación del Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA FLEGT) entre Honduras y la Unión Europea. Además, ambas partes suscribieron una declaración conjunta contra el comercio ilegal de productos forestales, como parte de los esfuerzos para fortalecer la gobernanza forestal. Uno de los principales componentes del proyecto es el Sistema Informático para la Trazabilidad de la Madera en Honduras (SITMA-H), plataforma que permitirá identificar el origen de los productos forestales, conocer cómo se transportan y establecer cuál es su destino comercial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El sistema ya se encuentra en proceso de despliegue en campo y busca mejorar la supervisión de la madera desde su aprovechamiento en los bosques hasta su transformación y comercialización.

ICF habilitará cinco puntos de control en el corredor maderero

El director del Instituto de Conservación Forestal, Armando Ramírez, informó que la institución trabaja en la habilitación de cinco puntos de control a lo largo del corredor maderero, desde Limones hasta Guaymaca. "En este momento se están habilitando los 5 puntos de control de todo el corredor, desde Limones hasta Guaymaca", explicó. Ramírez detalló que cada puesto contará con cuatro empleados contratados por el ICF, quienes trabajarán mediante turnos rotatorios para garantizar la vigilancia durante toda la semana. Los puestos funcionarán los siete días de la semana y tendrán acompañamiento de las Fuerzas Armadas, que apoyarán las labores de vigilancia y supervisión del transporte de productos forestales. "Van a estar habilitados los 7 días de la semana y acompañado por personal de las Fuerzas Armadas, verdad que siempre han tenido ese acompañamiento a la actividad". El funcionario señaló que los primeros cinco puntos serán habilitados en 2026, y adelantó que la institución espera ampliar la red de vigilancia para junio de 2027.

Honduras perdió 900,000 hectáreas de bosque en 11 años