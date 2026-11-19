Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció sobre la orden de captura que se le giró el 18 de noviembre y adelantó que no se presentará de manera voluntaria ante la justicia. Según un escrito presentado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a Ochoa se le acusa de “otros delitos electorales”, obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del CNE y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución de la República y la Administración Pública. Marlon Ochoa fue destituido el 16 de abril de 2026 tras un juicio político y posteriormente se fue a México, donde ahí permanece.

En una entrevista con Une TV, manifestó que "ocurrió lo que ya habíamos anunciado y esto forma parte del mismo plan que en abril denunciamos. Quiero decirle al pueblo que no me arrepiento de los hechos que llevaron a esta orden de captura, porque siento que es lo que cualquier persona honrada y valiente hubiese hecho". El exfuncionario agregó que "las élites hondureñas han fijado un precio por mi cabeza ya que fui el único consejero que reveló el plan de las élites y del bipartidismo, además de denunciar el monstruoso fraude y la escandalosa injerencia de Donald Trump". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ochoa aseveró que esta orden de captura no lo deshonra ya que, según él, el actual gobierno no fue elegido de manera democrática. "Es una gran honra para mí ser perseguido por este gobierno aliado de los narcos y del crimen organizado, un gobierno que llegó al poder porque Estados Unidos decidió liberar a un capo".