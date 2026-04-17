Salió de Honduras antes de ser destituido del CNE: ¿a dónde se fue Marlon Ochoa?

El ahora exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, ya no se encuentra en Honduras. La noche del pasado jueves 16 de abril fue destituido de su cargo.
Ochoa es uno de los cuatro funcionarios electorales que fueron sometidos a un juicio político y destituidos de sus cargos.
El exfuncionario no compareció ante el Congreso Nacional durante su juicio político. Ochoa prefirió salir del país por "motivos de seguridad". ¿A dónde se fue?
Con un total de 88 votos, los cuatro exfuncionarios fueron destituidos de sus cargos. Mario Morazán fue el único que compareció ante el Congreso Nacional.
El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, confirmó este viernes la salida del exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
Según el director del INM, Ochoa habría partido el 26 de marzo vía terrestre, a través de la aduana de El Amatillo, ingresando a la República de El Salvador.
El viaje del exfuncionario se dio antes de enfrentarse a su proceso disciplinario. De igual forma, Cordero agregó que “no hay registro legal o regular de que el exconsejero haya regresado al país”.
Tras conocer su destitución, Ochoa aseguró: "Lo que recién acaba de culminar con mi destitución en el Congreso Nacional no fue un juicio, fue una sentencia negociada y pagada".
El juicio de Marlon Ochoa fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 9 de abril, al igual que el de Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los exmagistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, todos destituidos la noche del pasado 16 de abril.
Ochoa tomó la decisión de salir del país, según se conoció, por motivos de seguridad, semanas antes de que se aprobara su juicio político.