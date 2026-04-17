Salió de Honduras antes de ser destituido del CNE: ¿a dónde se fue Marlon Ochoa?

El juicio de Marlon Ochoa fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 9 de abril, al igual que el de Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los exmagistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, todos destituidos la noche del pasado 16 de abril.