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Salió de Honduras antes de ser destituido del CNE: ¿a dónde se fue Marlon Ochoa?

Las autoridades del Instituto Nacional de Migración confirmaron que Marlon Ochoa salió de Honduras mucho antes de su destitución del CNE ¿A dónde se fue?

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 09:12
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El ahora exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, ya no se encuentra en Honduras. La noche del pasado jueves 16 de abril fue destituido de su cargo.

 Foto: EL HERALDO
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Ochoa es uno de los cuatro funcionarios electorales que fueron sometidos a un juicio político y destituidos de sus cargos.

 Foto: Cortesía
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El exfuncionario no compareció ante el Congreso Nacional durante su juicio político. Ochoa prefirió salir del país por "motivos de seguridad". ¿A dónde se fue?

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Con un total de 88 votos, los cuatro exfuncionarios fueron destituidos de sus cargos. Mario Morazán fue el único que compareció ante el Congreso Nacional.

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El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, confirmó este viernes la salida del exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

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Según el director del INM, Ochoa habría partido el 26 de marzo vía terrestre, a través de la aduana de El Amatillo, ingresando a la República de El Salvador.

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El viaje del exfuncionario se dio antes de enfrentarse a su proceso disciplinario. De igual forma, Cordero agregó que “no hay registro legal o regular de que el exconsejero haya regresado al país”.

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Tras conocer su destitución, Ochoa aseguró: "Lo que recién acaba de culminar con mi destitución en el Congreso Nacional no fue un juicio, fue una sentencia negociada y pagada".

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El juicio de Marlon Ochoa fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 9 de abril, al igual que el de Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los exmagistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, todos destituidos la noche del pasado 16 de abril.

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Ochoa tomó la decisión de salir del país, según se conoció, por motivos de seguridad, semanas antes de que se aprobara su juicio político.

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