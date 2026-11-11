Dictan sobreseimiento definitivo a Marlon Ochoa, exconsejero del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, recibió un sobreseimiento definitivo en el proceso judicial que enfrentaba por los delitos de revelación de secretos y calumnias, luego de una querella interpuesta por la también consejera electoral Cossette López.

La resolución judicial ordena cerrar definitivamente el proceso contra Ochoa, después de que su defensa solicitara que se declarara el desistimiento de la acción privada presentada en su contra.

De acuerdo con los argumentos de la resolución, el 4 de noviembre de 2026 el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, en representación de Ochoa, presentó un escrito de personamiento, acompañado del poder correspondiente, mediante el cual solicitó que se declarara el desistimiento de la acción privada.