Dictan sobreseimiento definitivo a Marlon Ochoa, exconsejero del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, recibió un sobreseimiento definitivo en el proceso judicial que enfrentaba por los delitos de revelación de secretos y calumnias, luego de una querella interpuesta por la también consejera electoral Cossette López.
La resolución judicial ordena cerrar definitivamente el proceso contra Ochoa, después de que su defensa solicitara que se declarara el desistimiento de la acción privada presentada en su contra.
De acuerdo con los argumentos de la resolución, el 4 de noviembre de 2026 el abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, en representación de Ochoa, presentó un escrito de personamiento, acompañado del poder correspondiente, mediante el cual solicitó que se declarara el desistimiento de la acción privada.
Querella
En noviembre de 2025, la consejera López interpuso una querella contra Marlon Ochoa luego de que este realizara declaraciones públicas sobre supuestas conversaciones entre una integrante del órgano electoral y un diputado del Congreso Nacional.
Ochoa aseguró que tenía grabaciones de esas conversaciones, que supuestamente revelarían un plan para generar una crisis electoral. Ante estos señalamientos, López rechazó las acusaciones y, a través de su representante legal, presentó una acción judicial por considerar que se afectaba su honor y dignidad.
El 3 de noviembre de 2025, el abogado Dagoberto Aspra presentó la querella ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un juez natural admitió la acción y convocó a ambos a una audiencia de conciliación para intentar alcanzar un acuerdo.
Sin embargo, el 6 de mayo de 2026 fracasó el intento de conciliación, debido a que ninguna de las partes aceptó llegar a un acuerdo.
Ante esto, el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán para continuar con el procedimiento judicial.