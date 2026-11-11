Wilson Palacios lanza dardo a Kervin Arriaga, analiza la Liga Nacional y elogia a Nixon Cruz

San Pedro Sula, Honduras.- "El proceso anterior del profesor Reinaldo Rueda fue un fracaso porque no clasificamos al Mundial", sin rodeos y con una postura crítica, Wilson Palacios analizó el presente y el futuro de la Selección de Honduras, en una entrevista realizada para la clase de Periodismo Deportivo de la UNAH-Campus Cortés, impartida por el catedrático Luis Andrés Cruz. El exmundialista también se refirió al nuevo proyecto encabezado por el español José Francisco Molina y dejó claro que, aunque es necesario respaldarlo, la exigencia debe estar presente desde el comienzo: "Hay que acompañarlo, pero siempre exigirlo. El objetivo es clasificar a un Mundial".

Uno de los temas más llamativos fue su opinión sobre la decisión de Kervin Arriaga de no atender el llamado de la Bicolor por motivos personales. Palacios reconoció que el mediocampista tendrá sus razones, pero no escondió su desacuerdo: "Cuando uno está en el extranjero, no nos equivoquemos, no es solamente por los equipos. A uno lo conocen internacionalmente por la Selección, no por los clubes", sentenció. Y fue todavía más contundente al recordar su propia trayectoria: "Yo nunca le dije que no a la Selección". El exvolante hondureño también puso la mirada en el talento joven de la Liga Nacional y mencionó a dos futbolistas que despiertan su interés: Nixon Cruz, de Real España y Jefryn Macías, de Motagua. Sobre Cruz, incluso destacó una característica particular de su personalidad y pidió paciencia para su crecimiento futbolístico. "En los equipos siempre tiene que haber un jugador rebelde", expresó. Palacios también dejó otros análisis sobre Olimpia, Vida, Victoria, el arbitraje de la Liga Nacional, la generación mundialista de Honduras y sus experiencias junto a figuras como Gareth Bale y Luka Modric.

Entrevista con Wilson Palacions

¿Qué opina del nuevo proceso de la Selección de Honduras con el español José Francisco Molina? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es un proceso y yo creo que hay que acompañarlo, pero siempre exigirlo. Vamos a ver en el futuro si la Selección clasifica al Mundial, porque la idea es esa. El objetivo es clasificar a un Mundial. Obviamente, es un proceso y los procesos son largos, pero esperamos que este proceso salga bien y deje un buen resultado. ¿Cómo valora usted el último proceso de la Selección y este nuevo proceso? ¿Qué ha podido observar de estas etapas que se han dado en la Selección Nacional? El proceso anterior del profesor Reinaldo Rueda fue un fracaso porque no clasificamos al Mundial. La verdad es que no nos dejó muy bien parados a nivel internacional ni a nivel local. Este proceso pienso que hay que acompañarlo, como le dije, pero también hay que exigirle, porque tenemos una sequía de 12 años sin ir a un Mundial. Nosotros necesitamos regresar a una Copa del Mundo. Tuvimos dos clasificaciones seguidas, en 2010 y 2014. También hay que recordar que no clasificamos en 2018 con el profesor Pinto y tampoco en 2022 con el profesor Coito, después de que Bolillo Gómez asumiera la Selección. Ya tenemos tres eliminatorias en las que no clasificamos. Hay mucha diferencia entre aquellas eliminatorias de 2010 y 2014 y estas tres últimas en las que nos hemos quedado fuera. Yo pienso que no hemos clasificado porque no hubo esa evolución de jugadores que teníamos en aquellas dos eliminatorias. Nosotros contábamos con una camada de futbolistas como la generación de 2002, que nos clasificó a los mundiales de 2002 y 2006, en Corea y Alemania. Los que veníamos detrás de ellos tuvimos la oportunidad de contar con jugadores experimentados que nos ayudaron, como jóvenes, a evolucionar y entender cómo son las eliminatorias. Eso es lo que siento que nos ha faltado ahora. A la mayoría de los jugadores experimentados de la generación de 2014 los apartaron. El único que quedó fue Maynor Figueroa y con uno no se puede. Es muy difícil transmitir toda la experiencia de dos mundiales y de esos recorridos mundialistas para que los jóvenes puedan actuar con ese conocimiento. ¿Ha seguido la Liga Nacional en las últimas semanas? Este fin de semana, por ejemplo, Olancho FC se retiró del campo y no terminó de jugar ante Olimpia. ¿Cree que esto le abona al fútbol hondureño y cómo nos deja internacionalmente este tipo de situaciones? Miren, esto no es algo que esté pasando solamente ahora, sino que viene desde hace muchos años. La verdad es que el fútbol ha decaído muchísimo en la Liga Nacional. Ha caído bastante y en vez de evolucionar, vamos para atrás. Esa es la verdad. Todas las ligas de nuestro alrededor, de nuestra confederación, han evolucionado, mientras nosotros seguimos estancados. Me acuerdo de que hace poco entrevisté a un compañero mío, Edgar Álvarez y él dijo que es falta de talento. Yo creo que sí, que es falta de talento, pero también dijo que los hondureños creemos en nosotros mismos. ¿Puede compartir alguna anécdota de su etapa con Gareth Bale y Luka Modric? ¿Qué aprendió de ellos antes de que se convirtieran en figuras mundiales con el Real Madrid y sus respectivas selecciones? La anécdota que más me ha sorprendido es la de Gareth Bale. ¿Por qué? Porque antes no jugaba, era suplente, pero él nunca dejó de esforzarse, nunca dejó de entrenar y nunca dejó de perseguir su sueño, que era ser titular del Tottenham. Cuando tuvo la oportunidad de ser titular, recuerdo que fue contra el Inter de Milán en la Champions League. A partir de ahí, cuando aprovechó esa oportunidad, ya no soltó su puesto. Esa es la anécdota que siempre cuento y que siempre se tiene que tener presente: uno tiene que entrenar y estar listo cuando llegue la oportunidad y cuando la tenga, no soltarla. Usted es originario de La Ceiba. ¿Qué opina de la situación de los dos equipos de esa ciudad, Vida y Victoria, que actualmente están en la Liga de Ascenso y tienen posibilidades de regresar a la máxima categoría? ¿Mantiene contacto con alguno de los dos clubes? La verdad es que es triste que en La Ceiba no tengamos equipos en la Liga Nacional, porque durante muchos años siempre los hemos tenido. También estoy feliz porque ambos están en la fase final de la segunda división y tienen la posibilidad de ascender. Por esa parte me alegra. Es triste también porque La Ceiba es una de las ciudades deportivas que ha sacado muchos jugadores de la costa norte, pero ahora han salido pocos. La verdad es que por esa parte me siento un poco triste. Sin embargo, siento que ahora están trabajando muy bien en Vida y Victoria y esperamos que tengamos un equipo en la Liga Nacional. ¿Qué consejo de su papá sigue llevando en su vida fuera de las canchas? El consejo de mi papá es ser humilde. La humildad le abre a uno las puertas y las fronteras. Hay que tener siempre los pies sobre la tierra y no creerse más que los demás. La verdad es que esa frase y ese consejo de mi papá siempre los voy a llevar eternamente.