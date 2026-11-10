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Dereck Moncada gana el premio del gol del mes de octubre con el Lugano de Suiza

El delantero hondureño recibió un nuevo reconocimiento en el fútbol suizo luego de lucirse con el Lugano ante el Estrella Roja en la UEFA Conference League

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 17:23
Dereck Moncada gana el premio del gol del mes de octubre con el Lugano de Suiza

Dereck Moncada está viviendo un gran momento en Suiza.

 Foto: Cortesía

Lugano, Suiza.- Dereck Moncada sigue dando de qué hablar en Europa pese a que por los momentos se encuentra concentrado con al selección de Honduras, y es que acaba de ser elegido como el autor del mejor gol del mes de octubre, el cual marcó con el Lugano FC.

El atacante catracho se ganó este premio gracias a su anotación frente al Estrella Roja de Belgrado, en el compromiso correspondiente a la primera jornada de la UEFA Conference League, disputado el pasado 15 de octubre.

Dereck Moncada anota su segundo gol en Conference League con el Lugano FC

Moncada ingresó al terreno de juego en la segunda parte y no tardó en convertirse en protagonista. Cuando el conjunto suizo se encontraba abajo en el marcador 2-1, el hondureño apareció al minuto 84 para firmar el empate con una gran definición.

La jugada comenzó con un centro desde la banda derecha, Dereck controló el balón de pecho para luego sacar un derechazo que terminó en el fondo de las redes.

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La anotación significó su primer gol oficial en la UEFA Conference League. Además, representó el inicio de una remontada para su equipo, que posteriormente consiguió la victoria por 3-2 gracias a un lanzamiento penal en los minutos finales.

Ahora, semanas después de aquella espectacular acción, el FC Lugano decidió reconocer el talento del atacante hondureño, otorgándole el premio al mejor gol de octubre. Una distinción que confirma el impacto que está teniendo Moncada en su primera aventura en el fútbol europeo.

Con apenas 18 años, Dereck Moncada sigue demostrando su capacidad goleadora con el Lugano FC, con quien ya lleva siete goles, cinco en Superliga Suiza, uno en repechaje de Conference y otro en fase de grupo.

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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