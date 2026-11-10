Dereck Moncada gana el premio del gol del mes de octubre con el Lugano de Suiza

Lugano, Suiza.- Dereck Moncada sigue dando de qué hablar en Europa pese a que por los momentos se encuentra concentrado con al selección de Honduras, y es que acaba de ser elegido como el autor del mejor gol del mes de octubre, el cual marcó con el Lugano FC. El atacante catracho se ganó este premio gracias a su anotación frente al Estrella Roja de Belgrado, en el compromiso correspondiente a la primera jornada de la UEFA Conference League, disputado el pasado 15 de octubre.

Moncada ingresó al terreno de juego en la segunda parte y no tardó en convertirse en protagonista. Cuando el conjunto suizo se encontraba abajo en el marcador 2-1, el hondureño apareció al minuto 84 para firmar el empate con una gran definición. La jugada comenzó con un centro desde la banda derecha, Dereck controló el balón de pecho para luego sacar un derechazo que terminó en el fondo de las redes.