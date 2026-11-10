Pastores piden a la Policía respetar iglesias durante operativos de captura

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, Mario Banegas, pidió este martes a las autoridades de la Policía Nacional respetar los templos religiosos durante los operativos de captura de personas sospechosas de tener vínculos con maras y pandillas. La petición surge luego de la detención de dos hombres señalados de presuntos vínculos con estas estructuras criminales, quienes fueron capturados mientras se encontraban precisamente en las iglesias. Ante estos hechos, Banegas solicitó que los procedimientos policiales se desarrollen, cuando corresponda el caso, en las viviendas de los sospechosos y no dentro de los templos, por considerar que son lugares de culto. "Las capturas dentro de las iglesias, no, pedimos que respeten el lugar", reiteró el representante de los pastores.

Banegas también se refirió a las personas que tras estar vinculadas con actividades delictivas, aseguran haberse arrepentido y buscan integrarse nuevamente a la sociedad mediante la fe cristiana, tras cumplir una condena. Señaló que es posible que algunos de ellos "ya pagaron sus penas. Muchos de ellos fueron restaurados, tienen un arrepentimiento genuino y hoy sirven a la comunidad. Sabemos que muchos de ellos dejaron familias enlutadas, que es doloroso. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades y les está dando una nueva oportunidad a ellos", expresó. No obstante, reconoció que algunas personas podrían simplemente estar fingiendo una conversión para ocultar sus verdaderas intenciones, por lo que aseguró que ha llamado a otros pastores a prestar atención al comportamiento de quienes llegan a las congregaciones y verificar su testimonio, si existe un compromiso genuino con una vida íntegra, conforme a la palabra de Dios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No porque tengan un año o dos años de estar en la iglesia es que están libres de ello (vínculos con pandillas)", manifestó Banegas.

Banegas señaló que las autoridades pueden recurrir a investigaciones, incluidos los vaciados telefónicos, para determinar si una persona continúa involucrada en actividades ilícitas. Sin embargo, sostuvo que quienes realmente han abandonado la delincuencia y han experimentado una restauración deben tener la oportunidad de reintegrarse a la sociedad.