Foto de Xiomara Castro reunida con líderes evangélicos es de 2024, no previo a la caminata de las iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales y medios de comunicación una imagen de la presidenta Xiomara Castro, reunida con el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), y el pastor Mario Banegas, titular de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT). Sin embargo, la fotografía no es actual. Corresponde a un encuentro que sostuvo la mandataria con los líderes evangélicos el 22 de mayo de 2024 con el fin de fortalecer acercamientos con el gobierno, no en agosto de 2025. "La presidenta Xiomara Castro recibió en Casa Presidencial a los pastores Gerardo Irías, presidente la Confraternidad Evangélica de Honduras, y Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT). Los líderes religiosos oraron por la mandataria de los hondureños y afirman que buscan unir al pueblo", dicen varios posteos.

Este sábado 16 de agosto de 2025 se desarrollará la Caminata de Oración por Honduras convocada conjuntamente por la Conferencia Episcopal de Honduras y la Confraternidad Evangélica. Se llevará a cabo simultáneamente en más de 50 ciudades del país, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, La Esperanza, Danlí, Siguatepeque, Choluteca, Santa Rosa de Copán, entre otras.

Es de 2024