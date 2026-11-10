“Santa y el regalo del cielo” lleva fe y redención a salas de cine hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- La película hondureña “Santa y el regalo del cielo” se estrenará en todos los cines del país el 3 de diciembre, un día después de su premiere.
Dirigida por Rubén Darío Róbelo y producida por RD Producciones, la cinta de 80 minutos sigue a tres niños de Tegucigalpa que atraviesan la temporada navideña entre apuros del hogar y la compañía de un Santa Claus que aparece para guiarlos.
RD Producciones ya presentó el tráiler oficial y convocó al público a llenar las salas desde esa fecha. El drama familiar, que tiene a la capital como locación principal y está hablado en español latino neutro, mezcla la Navidad, la fe cristiana y la realidad cotidiana del país.
Lucas, de 10 años, enfrenta dificultades familiares y queda expuesto a los peligros de tratar con desconocidos por internet. Sara, de ocho, es una niña sensible y de gran fe que le escribe una carta a Jesús para pedir por su familia.
Ángela, de siete, crece pendiente de las redes sociales y tendrá que descubrir que ni los seguidores ni las cosas materiales deciden la felicidad.
Santa funciona como guía y mensajero de esperanza, con la tarea de ayudar a los pequeños a comprender el sentido de la Navidad y a recuperar algo que parecía perdido.
Frente a ellos se levanta un villano de 38 años, ligado a los riesgos que acechan a los menores en la red, cuyo recorrido incluye redención y una segunda oportunidad.
El pastor Wendel refuerza el mensaje cristiano, mientras Rosa, don Adán, don Rolando e Isabelita completan un universo de personajes que, según la ficha de la producción, retrata distintas realidades de la sociedad hondureña.
La película asume una perspectiva cristiana y coloca a Jesús como el verdadero regalo del cielo, con apoyo en pasajes de los evangelios de Juan y de Mateo.
Entre los valores que enumera la producción figuran la fe, el perdón, la solidaridad, la generosidad, la unión familiar y la protección de la niñez. El guion culmina con un mensaje de esperanza para Tegucigalpa.
La apuesta por calles, barrios y espacios reconocibles de la capital dialoga con rituales que la ciudad ya vive cada diciembre.
La ficha técnica detalla además que la imagen de la cinta se trabajó con herramientas de inteligencia artificial como Google Veo 3, Kling 3.0 y Seedance 2.5, un dato que añade otra capa al debate sobre el uso de estas tecnologías en la producción audiovisual.