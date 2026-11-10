“Santa y el regalo del cielo” lleva fe y redención a salas de cine hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- La película hondureña “Santa y el regalo del cielo” se estrenará en todos los cines del país el 3 de diciembre, un día después de su premiere. Dirigida por Rubén Darío Róbelo y producida por RD Producciones, la cinta de 80 minutos sigue a tres niños de Tegucigalpa que atraviesan la temporada navideña entre apuros del hogar y la compañía de un Santa Claus que aparece para guiarlos. RD Producciones ya presentó el tráiler oficial y convocó al público a llenar las salas desde esa fecha. El drama familiar, que tiene a la capital como locación principal y está hablado en español latino neutro, mezcla la Navidad, la fe cristiana y la realidad cotidiana del país.

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Lucas, de 10 años, enfrenta dificultades familiares y queda expuesto a los peligros de tratar con desconocidos por internet. Sara, de ocho, es una niña sensible y de gran fe que le escribe una carta a Jesús para pedir por su familia.



Ángela, de siete, crece pendiente de las redes sociales y tendrá que descubrir que ni los seguidores ni las cosas materiales deciden la felicidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Santa funciona como guía y mensajero de esperanza, con la tarea de ayudar a los pequeños a comprender el sentido de la Navidad y a recuperar algo que parecía perdido.



Frente a ellos se levanta un villano de 38 años, ligado a los riesgos que acechan a los menores en la red, cuyo recorrido incluye redención y una segunda oportunidad. El pastor Wendel refuerza el mensaje cristiano, mientras Rosa, don Adán, don Rolando e Isabelita completan un universo de personajes que, según la ficha de la producción, retrata distintas realidades de la sociedad hondureña. La película asume una perspectiva cristiana y coloca a Jesús como el verdadero regalo del cielo, con apoyo en pasajes de los evangelios de Juan y de Mateo.

Entre los valores que enumera la producción figuran la fe, el perdón, la solidaridad, la generosidad, la unión familiar y la protección de la niñez. El guion culmina con un mensaje de esperanza para Tegucigalpa.