Un exrecluso de Wandsworth alerta sobre la situación de Russell Brand

Los Ángeles, Estados Unidos.- Russell Brand, de 51 años, permanece en la prisión de HMP Wandsworth, en Londres, tras ser condenado este lunes a 10 años de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual. Según explicó a Page Six la abogada Kally Sahota, directora de Sahota & Sahota Solicitors, el humorista seguirá en ese centro durante “las próximas semanas” y después será trasladado a otro atendiendo a criterios de seguridad, protección y rehabilitación.

Un hombre que cumplió condena en Wandsworth y fue liberado el año pasado declaró al diario The Sun que, si Brand continúa allí, estará “en verdadero peligro”, y lo describió como “un dead man walking”. A su juicio, el artista necesita “sobrevivir hasta que tenga su traslado definitivo”. El exreo calificó el centro de violento, corrupto, sucio y ruidoso, y aseguró que parte del personal pagaba a presos para agredir a otros internos. Según el mismo medio, Brand ocupa por ahora una celda individual por motivos de seguridad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los informes de organismos de supervisión recogidos por Page Six apuntan a una situación de hacinamiento. La prisión alberga a 1.457 internos, frente a una capacidad ordinaria certificada de 894 plazas. En 2024, la Junta de Supervisión Independiente de Wandsworth describió las condiciones del centro como “inhumanas”.