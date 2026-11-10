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Un exrecluso de Wandsworth alerta sobre la situación de Russell Brand

Un exrecluso de Wandsworth sostiene que el cómico condenado a 10 años corre peligro si no es trasladado pronto

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 09:30
Un exrecluso de Wandsworth alerta sobre la situación de Russell Brand

Brand cumple sus primeras semanas en una cárcel con 1.457 internos y 894 plazas, según informes oficiales.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Russell Brand, de 51 años, permanece en la prisión de HMP Wandsworth, en Londres, tras ser condenado este lunes a 10 años de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual.

Según explicó a Page Six la abogada Kally Sahota, directora de Sahota & Sahota Solicitors, el humorista seguirá en ese centro durante “las próximas semanas” y después será trasladado a otro atendiendo a criterios de seguridad, protección y rehabilitación.

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Un hombre que cumplió condena en Wandsworth y fue liberado el año pasado declaró al diario The Sun que, si Brand continúa allí, estará “en verdadero peligro”, y lo describió como “un dead man walking”. A su juicio, el artista necesita “sobrevivir hasta que tenga su traslado definitivo”.

El exreo calificó el centro de violento, corrupto, sucio y ruidoso, y aseguró que parte del personal pagaba a presos para agredir a otros internos. Según el mismo medio, Brand ocupa por ahora una celda individual por motivos de seguridad.

Los informes de organismos de supervisión recogidos por Page Six apuntan a una situación de hacinamiento. La prisión alberga a 1.457 internos, frente a una capacidad ordinaria certificada de 894 plazas. En 2024, la Junta de Supervisión Independiente de Wandsworth describió las condiciones del centro como “inhumanas”.

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El documento señalaba la escasez de artículos básicos, hasta el punto de que algunos reclusos pasaban dos o tres semanas sin un cambio completo de ropa, y recogía la presencia de alimañas y temperaturas que superaban con frecuencia los 35 grados.

Sahota indicó que los presos solo disponen de una hora al día fuera de la celda y que la masificación y la falta de personal son los principales problemas. Recomendó a Brand mantener un perfil bajo y observar cómo funcionan las rutinas, y advirtió de que quien se muestre amistoso en prisión puede no actuar con buena fe.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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