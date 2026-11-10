Un exrecluso de Wandsworth alerta sobre la situación de Russell Brand

Los Ángeles, Estados Unidos.- Russell Brand, de 51 años, permanece en la prisión de HMP Wandsworth, en Londres, tras ser condenado este lunes a 10 años de cárcel por un delito de violación y tres de agresión sexual.
Según explicó a Page Six la abogada Kally Sahota, directora de Sahota & Sahota Solicitors, el humorista seguirá en ese centro durante “las próximas semanas” y después será trasladado a otro atendiendo a criterios de seguridad, protección y rehabilitación.
Un hombre que cumplió condena en Wandsworth y fue liberado el año pasado declaró al diario The Sun que, si Brand continúa allí, estará “en verdadero peligro”, y lo describió como “un dead man walking”. A su juicio, el artista necesita “sobrevivir hasta que tenga su traslado definitivo”.
El exreo calificó el centro de violento, corrupto, sucio y ruidoso, y aseguró que parte del personal pagaba a presos para agredir a otros internos. Según el mismo medio, Brand ocupa por ahora una celda individual por motivos de seguridad.
Los informes de organismos de supervisión recogidos por Page Six apuntan a una situación de hacinamiento. La prisión alberga a 1.457 internos, frente a una capacidad ordinaria certificada de 894 plazas. En 2024, la Junta de Supervisión Independiente de Wandsworth describió las condiciones del centro como “inhumanas”.
El documento señalaba la escasez de artículos básicos, hasta el punto de que algunos reclusos pasaban dos o tres semanas sin un cambio completo de ropa, y recogía la presencia de alimañas y temperaturas que superaban con frecuencia los 35 grados.
Sahota indicó que los presos solo disponen de una hora al día fuera de la celda y que la masificación y la falta de personal son los principales problemas. Recomendó a Brand mantener un perfil bajo y observar cómo funcionan las rutinas, y advirtió de que quien se muestre amistoso en prisión puede no actuar con buena fe.