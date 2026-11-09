Trabajadores se toman la Universidad de Agricultura para exigir mejoras salariales

Tegucigalpa, Honduras.- Las diferencias entre las autoridades gubernamentales y los trabajadores de las instituciones públicas por el cumplimiento de compromisos salariales continúan generando conflictos laborales. Esta vez, la inconformidad llegó a la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), donde empleados y sindicalistas se tomaron las instalaciones para exigir mejoras salariales. La protesta, comenzó este lunes 9 de noviembre, luego de que venciera el plazo que los trabajadores habían concedido a las autoridades para obtener una respuesta sobre el pago de los beneficios establecidos en el contrato colectivo.

Adonis Andrade, presidente del sindicato de trabajadores de la UNAG, manifestó que los empleados decidieron intensificar las medidas de presión porque las asambleas informativas que mantuvieron no fueron suficientes para conseguir una modificación presupuestaria que permita mejorar sus salarios.

El dirigente sindical explicó que habían esperado dos semanas para que la Secretaría de Finanzas (Sefin) revisara el trámite correspondiente. Sin embargo, el plazo concluyó el pasado sin que recibieran la respuesta que esperaban. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nos hemos visto obligados a tomar estas medidas de presión debido a la falta de respuestas concretas y al silencio administrativo que impera sobre nuestras peticiones laborales", indicó. Ante esa situación, los trabajadores cumplieron la advertencia de adoptar nuevas acciones y cerraron con cadenas los portones de la universidad, impidiendo la entrada y salida de personas. Andrade aseguró que, pese a la toma, la alimentación de los estudiantes no está suspendida. Explicó que los alumnos pueden retirar sus alimentos y regresar a sus dormitorios mientras se mantiene la protesta.