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"Hay 12 maestros que cobran": Ministro de Educación responde a señalamientos por cobrar en colegio cerrado

Darío Cruz, recién nombrado como ministro de Educación, afirmó que hay otros 12 maestros asignados a ese centro educativo que actualmente trabajan en otros institutos

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 11:25
Hay 12 maestros que cobran: Ministro de Educación responde a señalamientos por cobrar en colegio cerrado

El ministro de Educación sostuvo que está abierto a cualquier investigación por la asignación de sus plazas.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Darío Cruz, ministro de Educación, respondió a los señalamientos de ocupar dos plazas por las que, en conjunto, devengaba 43,400 lempiras en el Instituto Nocturno Abraham Lincoln, que cerró en 2014.

Cruz aseguró que está abierto a cualquier investigación "por parte de los órganos contralores del Estado, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) o cualquier otra ONG".

Un comprobante de pago de octubre de 2026, obtenido por EL HERALDO Plus, consigna unos 37,000 lempiras por una plaza de consejería estudiantil de 36 horas clase semanales y otros 6,400 lempiras por una segunda asignación de diez horas.

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Sobre lo anterior, el ministro aseguró que "si lo he reconocido en una plaza, esa plaza tiene un número de horas. El número de horas es 36 y diría: ¿y cómo cubre 36 horas? No, es que no son 36 horas reloj, son 36 horas de acuerdo con el estatuto, que duran 40 minutos, y se hacen en la jornada nocturna, que es mucho menor".

Cruz aseguró que las evidencias del cumplimiento de su trabajo son "los diarios y los informes".

El ministro adelantó que a la 1:00 de la tarde se reuniría con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas para atender la denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

"Yo siento que el secretario de Educación debe estar dedicado a trabajar, a servir, a dar respuesta y no estar inmerso en una polémica que nada contribuye a esto", dijo el ministro.

El funcionario agregó que "hay desconocimiento de la ley. Cuando a un profesor se le dan 10 horas compensatorias, es porque trabaja en una jornada que es nocturna y lo establece el artículo 185 del estatuto".

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Cierre del instituto

El Instituto Nocturno Abraham Lincoln cerró en 2014, pero las autoridades aseguran que el ministro de Educación fue ubicado en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae).

Cruz aseveró que, como su caso, hay muchos y que "miles de docentes" están asignados a otros institutos, pero que "desde la Secretaría" se ha sido incapaz de legalizar el traslado.

"Ahí hay una debilidad estructural porque no hemos sido capaces en la Secretaría de realizar las transferencias y de dotar a cada uno de ellos... que cada uno sepa qué profesores tiene, cuántos profesores tiene, sino que hay una necesidad, asignamos a un profesor, hay una necesidad, asignamos a un profesor, pero hay que legalizar el traslado o la asignación de ese profesor", recriminó Cruz.

Ante la rueda de prensa, el ministro sostuvo que "mire, lo del instituto que está cerrado, yo ya lo aclaré. Es el Instituto Abraham Lincoln. Yo fui director de ese instituto, fui secretario, no simultáneamente porque se malentiende".

"Entonces, mi nombramiento, cuando dicen dos plazas, son dos estructuras. Las dos estructuras suman una plaza", explicó el ministro.

Sostuvo que "el colegio está activo" y que hay 12 maestros que cobran en ese colegio, "pero no es que cobran y no están trabajando; están asignados en él".

Ejemplificó que muchos de los maestros están asignados al Instituto España Jesús Milla Selva, al Instituto Blanca Adriana Ponce y al Técnico Honduras.

"Permitamos que los órganos... que los órganos contralores lo hagan, para demostrar la transparencia; no es un órgano, es el quehacer de uno, es lo que uno ha sido, lo que uno ha hecho, eso es lo que a uno le demuestra como profesor y la transparencia que uno tiene dentro del aula", dijo el ministro.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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