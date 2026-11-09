"Hay 12 maestros que cobran": Ministro de Educación responde a señalamientos por cobrar en colegio cerrado

Tegucigalpa, Honduras.- Darío Cruz, ministro de Educación, respondió a los señalamientos de ocupar dos plazas por las que, en conjunto, devengaba 43,400 lempiras en el Instituto Nocturno Abraham Lincoln, que cerró en 2014. Cruz aseguró que está abierto a cualquier investigación "por parte de los órganos contralores del Estado, por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) o cualquier otra ONG". Un comprobante de pago de octubre de 2026, obtenido por EL HERALDO Plus, consigna unos 37,000 lempiras por una plaza de consejería estudiantil de 36 horas clase semanales y otros 6,400 lempiras por una segunda asignación de diez horas.

Sobre lo anterior, el ministro aseguró que "si lo he reconocido en una plaza, esa plaza tiene un número de horas. El número de horas es 36 y diría: ¿y cómo cubre 36 horas? No, es que no son 36 horas reloj, son 36 horas de acuerdo con el estatuto, que duran 40 minutos, y se hacen en la jornada nocturna, que es mucho menor". Cruz aseguró que las evidencias del cumplimiento de su trabajo son "los diarios y los informes". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El ministro adelantó que a la 1:00 de la tarde se reuniría con el presidente del Tribunal Superior de Cuentas para atender la denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). "Yo siento que el secretario de Educación debe estar dedicado a trabajar, a servir, a dar respuesta y no estar inmerso en una polémica que nada contribuye a esto", dijo el ministro. El funcionario agregó que "hay desconocimiento de la ley. Cuando a un profesor se le dan 10 horas compensatorias, es porque trabaja en una jornada que es nocturna y lo establece el artículo 185 del estatuto".

Cierre del instituto