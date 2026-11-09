Alliana reafirma en diálogo con Marco Rubio compromiso de Paraguay de trabajar con EE UU

Asunción, Paraguay.-El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, dijo este lunes que reafirmó, durante una llamada telefónica con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el compromiso de su país de "seguir trabajando juntos", e indicó que el funcionario le invitó a una "próxima reunión" de la que no dio más detalles.

En un mensaje en sus redes sociales, Alliana, quien juró al cargo el pasado viernes poco después de la destitución del ahora exmandatario Santiago Peña tras ser sometido a un juicio político por el cierre de Ueno bank, aseguró haber conversado con Rubio "sobre las excelentes relaciones" entre sus países.

"Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo", agregó en su mensaje.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que la llamada tuvo lugar este domingo.

Paraguay estrechó sus lazos con la Casa Blanca durante la administración de Peña, quien se sumó, por invitación del mandatario Donald Trump, a la coalición militar Escudo de las Américas, y asistió, en octubre de 2025, a la Cumbre de Paz en Sharm el Sheij (Egipto), donde se firmó un acuerdo para acabar con dos años de guerra en la Franja de Gaza.

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También, de la mano de Peña, de quien Alliana fue vicepresidente, el país suramericano se convirtió en un fuerte aliado de Washington, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán.

En ese contexto, Alliana, quien se entrevistó personalmente con Rubio en agosto pasado en Washington, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense su invitación "para una próxima reunión y su disposición de seguir fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos".

El país suramericano quedó sumido en una crisis política después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicara, el martes pasado, el comienzo de un proceso de resolución de Ueno bank, una entidad privada que percibió millonarios recursos estatales durante la administración de Peña, quien fue destituido por el Senado señalado por sus vínculos con la intervenida entidad.

Peña permanece bajo detención preventiva tras haber sido imputado por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la investigación por la caída de Ueno, que golpeó a unos 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes.