Libra de carne de cerdo se mantiene en L68, pero no descartan un alza

Tegucigalpa, Honduras.- La libra de carne de cerdo se cotiza actualmente a 68 lempiras en la Feria del Artesano, aunque los vendedores no descartan un posible incremento de dos lempiras, ante el comportamiento de la demanda previo a las fiestas navideñas. Tony Mena, vocero de los vendedores de carne, explicó que hasta el momento el producto mantiene su precio y existe suficiente abastecimiento para atender a los consumidores. El representante señaló que el consumo de carne de cerdo suele aumentar durante la temporada navideña, debido a que es uno de los productos utilizados en los platillos tradicionales de las familias hondureñas.

“Estamos positivos de que mejore un poquito el consumo de la clientela que nos visita en la Feria del Artesano. Vamos a la víspera de las fiestas navideñas, entonces normalmente todos los platillos de casa esos son, sobre todo el cerdo”, expresó Mena.

¿Podría aumentar el precio del cerdo?

Según el vocero, la libra de carne de cerdo ha permanecido en 68 lempiras durante los últimos 24 meses, por lo que esperan que se mantenga sin cambios durante el cierre del año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Esperamos que el precio no suba, según nuestras encuestas y lo que vendimos en la Feria del Artesano, el cerdo alcanzó 24 meses al mismo precio de 68 lempiras, que es el precio actual”, indicó. Mena reconoció que podría registrarse una variación de dos lempiras, aunque considera que actualmente no existen condiciones claras que justifiquen ese incremento. El comerciante explicó que en otros años la salida de carne hacia países vecinos ha presionado los precios durante esta temporada, pero aseguró que este comportamiento no se estaría repitiendo de la misma manera en 2026.

Carne de res también mantiene abastecimiento