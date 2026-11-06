Más de un millón de lempiras destinarán para familias afectadas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entregó materiales de construcción a 100 familias capitalinas que resultaron afectadas por las lluvias, con el propósito de contribuir a la rehabilitación de sus viviendas y mejorar sus condiciones de seguridad.
La asistencia representa una inversión total de 1,070,700 lempiras, calculada a partir de un beneficio de 10,707 lempiras para cada hogar, mediante un voucher destinado a la compra de insumos para reparar los daños ocasionados por las precipitaciones.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que la ayuda se entrega mediante una alianza entre la municipalidad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo Humanitario para Honduras y Larach y Cía.
“Hoy estamos atendiendo a 100 familias que fueron afectadas por las lluvias y a las que algo les pasó a sus casas. Estamos apoyando con cemento, varilla y láminas; algunos también recibieron rotoplas por el tema del agua”, manifestó Zelaya.
Entre los sectores beneficiados se encuentran Villanueva, Los Pinos, La Mololoa y La Era, donde varias familias reportaron daños en sus viviendas debido a las condiciones climáticas.
El director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), Julio Quiñónez, detalló que cada hogar recibirá los materiales necesarios para realizar las reparaciones, mientras que los beneficiarios deberán aportar la mano de obra para ejecutar los trabajos.
En total, los 100 hogares accederán a 1.07 millones de lempiras en asistencia, recursos que serán utilizados para adquirir los insumos requeridos de acuerdo con las afectaciones identificadas durante las inspecciones realizadas por las autoridades.
La coordinadora de la Unidad de Emergencia de la OIM, Marisol Cálix, destacó la coordinación con la municipalidad para identificar a las familias, verificar los daños en sus viviendas y determinar los materiales que necesitan para su recuperación.
Otros sectores que destacan: Altos de la Cabaña, Buenos Aires, El Bosque, El Edén, Morazán, San Antonio, 1 de Diciembre, 21 de Febrero, Altos de Centroamérica y Brasilia.
También fueron seleccionadas familias de Canaan, Divino Paraíso, Flor Número 1, La Iberia, Independencia, Las Brisas, Los Pinos, Miramesí, Nueva Suyapa, Ramón Amaya Amador, Sagastume, San José de la Montaña, Vegas del Country y la aldea Suyapa, entre otros sectores.