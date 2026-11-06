Más de un millón de lempiras destinarán para familias afectadas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entregó materiales de construcción a 100 familias capitalinas que resultaron afectadas por las lluvias, con el propósito de contribuir a la rehabilitación de sus viviendas y mejorar sus condiciones de seguridad.

La asistencia representa una inversión total de 1,070,700 lempiras, calculada a partir de un beneficio de 10,707 lempiras para cada hogar, mediante un voucher destinado a la compra de insumos para reparar los daños ocasionados por las precipitaciones.

El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, explicó que la ayuda se entrega mediante una alianza entre la municipalidad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo Humanitario para Honduras y Larach y Cía.

“Hoy estamos atendiendo a 100 familias que fueron afectadas por las lluvias y a las que algo les pasó a sus casas. Estamos apoyando con cemento, varilla y láminas; algunos también recibieron rotoplas por el tema del agua”, manifestó Zelaya.