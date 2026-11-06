Senado destituye a Santiago Peña como presidente de Paraguay tras escándalo por Ueno bank

Asunción, Paraguay.- El Senado de Paraguay destituyó este viernes -06 de noviembre- al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera. Los diputados del juicio político contra el ahora expresidente Peña, denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares "del pueblo paraguayo" tras el cierre de Ueno bank. Tras la declaratoria de culpabilidad calificaron a Peña como "el desfalcador más grande de la historia" del país. En su intervención en la segunda sesión del juicio político, la diputada Rocío Vallejo aseguró que Peña "creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo" y "tres millones de perjudicados en un solo día", en alusión al procedimiento de resolución ordenado el martes contra Ueno por el Banco Central.

Paraguay atraviesa una crisis política después de la decisión del banco emisor, que, según la diputada, "mató" a Ueno, en vez de ordenar una intervención, ya que "no tenía remedio". Vallejo consideró como "tema central" del proceso el "robo del dinero público y el gravísimo daño a las arcas de los fondos previsionales", al subrayar que Peña "deja sin recursos a 5 cajas jubilatorias", entre ellas la del Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja los depósitos de la mayoría de los trabajadores del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por ello, aseguró que hoy están pidiendo que "Santiago Peña se vaya a su casa", al calificar a la Administración del mandatario como "negligente", "criminal" y "con un resultado desastroso para las arcas públicas". "Santiago Peña debe salir de este Congreso con la sanción política de ser el desfalcador más grande de la historia del Paraguay, y eso en un país serio es mal desempeño de funciones", respondió Vallejos a la defensa del gobernante, que tachó de nula la acusación. Peña permanecía formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó el jueves.