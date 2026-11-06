Capturan en Honduras a supuesto narcotraficante vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación

La Ceiba, Honduras.- Un supuesto narcotraficante hondureño, señalado de mantener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, fue capturado este viernes en La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Se trata de Óscar Samuel Mejía Fúnez, quien, según la Secretaría de Seguridad, es considerado uno de los principales narcotraficantes de Honduras y estaría vinculado con redes criminales internacionales que operan en Colombia y México.

Las autoridades informaron que el hondureño es requerido por el Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por su presunta participación en actividades de producción, fabricación, conspiración y tráfico transnacional de cocaína con destino al territorio estadounidense.

La captura se realizó luego de varias semanas de labores de inteligencia y operaciones antidrogas desarrolladas por las fuerzas de seguridad. Tras su detención en La Ceiba, Mejía Fúnez fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia Tegucigalpa, donde quedó a disposición del juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El juez de Extradición de Primera Instancia programó para este sábado 7 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia de información, en la que se le comunicarán formalmente los cargos por los que es requerido por la justicia estadounidense. Durante esta etapa también se determinará la medida cautelar correspondiente, mientras avanza el procedimiento de extradición.

¿De qué lo acusa Estados Unidos?