Hallan cadáver de hombre debajo de puente del río Tamalito en Comayagua

Comyagua, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre que fue reportado como desaparecido fue localizado debajo del puente a la altura del río Tamalito, en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Yeison Jeovany, originario de la comunidad de Santa Rosita, en Siguatepeque.

El hallazgo se produjo cuando el hombre fue encontrado junto a su motocicleta, en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.

La noticia ha generado consternación entre personas de su entorno, mientras se espera conocer más detalles sobre lo ocurrido.