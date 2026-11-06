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Hallan cadáver de hombre debajo de puente del río Tamalito en Comayagua

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Yeison Jeovany, originario de la comunidad de Santa Rosita

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 14:24
Hallan cadáver de hombre debajo de puente del río Tamalito en Comayagua

El cuerpo fue sacado de la zona por las personas en el lugar.

 Foto: Cortesía

Comyagua, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre que fue reportado como desaparecido fue localizado debajo del puente a la altura del río Tamalito, en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Yeison Jeovany, originario de la comunidad de Santa Rosita, en Siguatepeque.

El hallazgo se produjo cuando el hombre fue encontrado junto a su motocicleta, en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas.

La noticia ha generado consternación entre personas de su entorno, mientras se espera conocer más detalles sobre lo ocurrido.

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Hasta ahora se desconocen las causas de su muerte y tampoco se ha determinado cómo terminó debajo del puente junto a su vehículo de dos ruedas.

Personal de Medicina Forense se encontraba a la espera para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para los procedimientos correspondientes.

Las autoridades deberán investigar el caso para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si hubo otros factores relacionados con el hecho.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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