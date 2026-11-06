Un documental garífuna hondureño compite por Mejor Ópera Prima en IDFA

Tegucigalpa, Honduras.- Allá donde nace el sol (Where the Sun Is Born), largometraje documental dirigido por Laura Bermúdez y Jorge García, tendrá su estreno mundial el 16 de noviembre en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), después de aproximadamente diez años de creación y producción. La película, de 74 minutos y producida por Servio Tulio Mateo, fue seleccionada para la sección oficial Luminous y está nominada al IDFA Award for Best First Feature (Mejor Ópera Prima), un premio que reconoce a cineastas emergentes y sus primeros largometrajes. La 39.ª edición del festival se celebrará del 12 al 22 de noviembre en los Países Bajos.

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La selección ocurre en un momento en que el cine hondureño busca espacio en festivales y mercados internacionales, pese a los desafíos estructurales que enfrenta la producción audiovisual en el país.

La película

El documental sigue a Jorge García, artista multidisciplinario, en un viaje hacia sus raíces garífunas. A lo largo del metraje, García recorre su historia a través de la música, la danza, los rituales y los encuentros con su comunidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La película adopta una mirada personal, íntima y sensorial sobre la cultura garífuna. El cuerpo, la espiritualidad y la música sirven como vehículos para explorar la memoria ancestral, el sentido de pertenencia y la relación con el territorio. La música es de García, del grupo Tambor Negro y de la comunidad de Cusuna. Bermúdez, codirectora, dijo que lo que más le enorgullece es la identidad de la obra. “Me enorgullece la identidad única de nuestra película: es 100 % centroamericana y 100 % caribeña. Es una historia garífuna y hondureña, profundamente arraigada en nuestra historia, nuestros territorios y nuestros actos de resistencia”, afirmó. García, quien además es el protagonista, habló de la importancia de que las comunidades cuenten sus propias historias. “Estoy comprometido con seguir este camino, contando nuestras historias y asegurándome de que la voz garífuna se escuche fuerte y clara. A través de la colaboración, la resiliencia y un compromiso inquebrantable con mis raíces, me emociona compartir Allá donde nace el sol con el mundo, celebrar nuestra herencia y abrir caminos para las futuras generaciones”, señaló. Mateo, el productor, atribuyó el estreno al trabajo de un equipo y de una red de aliados regionales. “Que Allá donde nace el sol tenga su estreno mundial en IDFA es un logro muy significativo para nuestro equipo y para el cine hondureño. Esta película es el resultado de años de trabajo colectivo, de alianzas construidas desde Centroamérica y de la convicción de que nuestras historias merecen ocupar un lugar en los escenarios más importantes del cine mundial. Llegar a Ámsterdam con una historia profundamente arraigada en la cultura garífuna demuestra que, a pesar de los desafíos que enfrentamos para hacer cine en nuestra región, tenemos mucho que contar y una voz propia que compartir con el mundo”, dijo.



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Un proyecto de una década

El proyecto pasó por varias plataformas de desarrollo antes de llegar a IDFA. En 2022 recibió un reconocimiento en la sección de proyectos en proceso del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), y luego participó en Primera Mirada, del Festival Internacional de Cine de Panamá, y en Conecta, en Chile. En 2025 obtuvo el Cannes Docs Award y el DocsBarcelona Consultancy Award durante su participación en DocSur – Ventana Sur, en Argentina, premios que abrieron nuevas oportunidades de circulación internacional. En 2026 fue elegido entre los Spotlighted Projects de Cannes Docs, dentro del Marché du Film del Festival de Cannes, una de las principales plataformas de encuentro entre cineastas y profesionales de la industria. La película también ganó el Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC), del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), con apoyo en las etapas de desarrollo, producción y postproducción. Entre sus respaldos figuran además el Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE), el Festival de Cine de Costa Rica, el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Futuro Digital y Unitec, entre otros aliados.

Después de Ámsterdam